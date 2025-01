Indici americani in leggero rialzo all'apertura del 3 gennaio, ma auto vendute nel 2024 in crescita

"L'inizio del nuovo anno a Wall Street è stato piuttosto difficile", gli indici principali hanno infatti annullato i guadagni iniziali, chiudendo in calo per la quarta seduta consecutiva giovedì. Questo andamento contrasta con la consueta tendenza rialzista dei mercati tra fine dicembre e inizio gennaio. L'indice di riferimento S&P 500 e il Dow sono sulla buona strada per registrare cali settimanali superiori all'1%, mentre il Nasdaq, focalizzato sul settore tecnologico, ha subito un decremento di circa il 2%. Proprio i titoli tecnologici, protagonisti del rally degli ultimi due anni, hanno subito i maggiori ribassi.

Gli analisti sottolineano l'incertezza legata alle politiche che l'amministrazione del nuovo presidente Donald Trump potrebbe adottare, considerando anche la maggioranza repubblicana al Congresso.

Il nuovo Congresso inizierà la sua prima sessione venerdì, mentre l'insediamento di Trump è previsto per il 20 gennaio. Le proposte di Trump, come la riduzione delle tasse sulle società, la semplificazione normativa, l'imposizione di dazi e un giro di vite sull'immigrazione illegale, potrebbero stimolare la redditività aziendale e l'economia, ma allo stesso tempo rischiano di alimentare l'inflazione e rallentare l'allentamento monetario.

Il rendimento del titolo del Tesoro decennale oscilla vicino al livello psicologico del 4,5%.

I trader prevedono che la Federal Reserve abbasserà i tassi di interesse di circa 50 punti base quest'anno, a fronte di dati che continuano a indicare una certa resilienza dell'economia. Nel corso della giornata, i mercati analizzeranno il rapporto dell'ISM sull'attività manifatturiera di dicembre, in attesa di importanti dati sull'occupazione la prossima settimana.

Sono attese anche le dichiarazioni di Thomas Barkin, presidente della Fed di Richmond, sulla situazione economica.

Le valutazioni azionarie elevate rappresentano una preoccupazione per gli investitori, nonostante la maggior parte delle società di intermediazione si aspetti un altro anno di guadagni per le azioni statunitensi, grazie alla solida performance delle aziende. I risultati trimestrali, in uscita nel corso del mese, metteranno alla prova la fase rialzista di Wall Street degli ultimi due anni. Tra i singoli titoli, Tesla guadagna l'1,1% nelle contrattazioni premarket dopo un calo del 6% causato da dati sulle consegne trimestrali non soddisfacenti, mentre U.S. Steel ha subito un crollo dell'8,2% in seguito alla notizia del blocco da parte del presidente Biden dell'acquisizione da parte di Nippon Steel.