Germania, a dicembre 2024 disoccupazione stabile ma la crisi trascina l'Europa

La Germania sta attraversando il suo secondo anno di recessione e la stagnazione economica sta lasciando il segno sul mercato del lavoro. Il 2024, secondo Andrea Nahles, responsabile della BA, ha visto un "rallentamento che ha inciso in maniera consistente" sulla situazione occupazionale. Rispetto all'anno precedente, la disoccupazione è aumentata dello 0,3%, sottolineando come la situazione sia più difficile di quanto sembri a prima vista.

Un'analisi più approfondita rivela una tendenza al rialzo della disoccupazione. Martin Mueller, analista della banca pubblica KfW, ha evidenziato che "dal punto più basso registrato a novembre del 2019, il numero di disoccupati è aumentato di 627.000 unità, pari a un incremento del 29%". Questo dato dipinge un quadro meno roseo e dimostra la fragilità del mercato del lavoro tedesco di fronte alle difficoltà economiche del paese.

Nonostante ciò, l'occupazione è cresciuta. I dati di Destatis, l'istituto di statistica tedesco, rivelano che nel 2024 si sono raggiunti i 46,1 milioni di occupati, la cifra più alta dalla riunificazione del 1990. La crescita si è concentrata principalmente nel settore dei servizi, mentre l'industria e le costruzioni hanno registrato perdite di posti di lavoro.

In sintesi, mentre la disoccupazione in Germania rimane apparentemente stabile, una visione più ampia mostra un quadro di crescente difficoltà. Il dato della disoccupazione a dicembre, leggermente migliore delle aspettative, non deve distrarre dalle problematiche di fondo che l'economia tedesca sta affrontando. La crescita dell'occupazione, concentrata nel settore dei servizi, non compensa le perdite negli altri settori e, sebbene il numero di occupati sia il più alto dalla riunificazione, il mercato del lavoro è sotto pressione a causa della stagnazione economica del paese.

La situazione è preoccupante e, sebbene non ancora disastrosa, richiede attenzione per evitare ulteriori conseguenze negative.