Gas alle stelle: la fine del gas russo è una scusa? La verità dell'aumento dei prezzi ai consumatori

La fine del gas russo: un evento simbolico più che pratico

Il 1° gennaio 2025, l'Ucraina ha interrotto il transito di gas russo verso l'Europa, mettendo fine a un accordo quinquennale con Gazprom. Questo evento, definito "storico" dal governo ucraino, è stato presentato come un passo decisivo verso l'indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia. Tuttavia, i dati mostrano che l'impatto reale di questa decisione è limitato. Prima della guerra, la Russia forniva circa il 40% del gas europeo, ma nel 2023 questa quota era già scesa all'8%, grazie agli sforzi dell'Unione Europea per diversificare le fonti di approvvigionamento.

Oggi, l'Europa riceve gas russo principalmente attraverso il gasdotto TurkStream, che attraversa la Turchia, e ha aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e da altri paesi.

La fine del transito attraverso l'Ucraina riguardava solo il 5% delle importazioni totali dell'UE, un dato che rende difficile giustificare l'attuale aumento dei prezzi come una diretta conseguenza di questa interruzione.

Speculazione e dinamiche di mercato

Nonostante la preparazione dell'Europa alla fine del gas russo, i prezzi del gas sono tornati a salire, raggiungendo i 50 euro al megawattora. Questo aumento è stato attribuito a una combinazione di fattori, tra cui le previsioni di un inverno più rigido del previsto e l'ondata di gelo che ha colpito il Regno Unito e i paesi nordici all'inizio del 2025. Tuttavia, molti analisti sostengono che la speculazione sui mercati energetici stia giocando un ruolo significativo.

Henning Gloystein, esperto di energia di Eurasia Group, ha dichiarato che, nonostante l'interruzione delle forniture, un forte aumento dei prezzi è improbabile, poiché l'UE si è preparata a questo scenario da oltre un anno.

Tuttavia, i mercati hanno reagito con nervosismo, spingendo i prezzi verso l'alto.

Le conseguenze per i consumatori

L'aumento dei prezzi del gas si ripercuote direttamente sulle bollette dei consumatori europei. Secondo alcune stime, nel 2025 si potrebbe registrare un aumento del 30% nei costi dell'energia, un dato che mette a dura prova i bilanci delle famiglie e delle imprese. Questo scenario è particolarmente preoccupante per paesi come la Slovacchia e la Moldavia, che hanno avuto difficoltà a trovare fonti alternative di approvvigionamento. La Slovacchia, ad esempio, dovrà spendere 177 milioni di euro in più per importare gas dalla Germania attraverso la Repubblica Ceca.

Conclusioni: tra realtà e narrazione

La fine del gas russo attraverso l'Ucraina è stata presentata come un evento epocale, ma i dati mostrano che il suo impatto reale è stato limitato.



L'aumento dei prezzi del gas sembra essere più legato alla speculazione e alle dinamiche di mercato che a una reale carenza di approvvigionamento. Questo solleva interrogativi sulla trasparenza dei mercati energetici e sulla necessità di regolamentazioni più stringenti per proteggere i consumatori dalle fluttuazioni speculative.

Mentre l'Europa continua a diversificare le sue fonti energetiche, è fondamentale che i governi e le istituzioni lavorino per garantire stabilità e prevedibilità nei prezzi, evitando che eventi simbolici vengano utilizzati come pretesto per giustificare rincari ingiustificati.