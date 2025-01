Fusione Skydance e Paramount: le critiche sono infondate?

L'azienda ha sempre negato tali accuse.

In una nota alla FCC, Skydance e Paramount contestano che le obiezioni di Center for American Rights, LiveVideo.AI e Fuse Media siano “viziate proceduralmente” e “prive di merito”. Le società sostengono che nessuno dei critici ha dimostrato un danno reale causato dalla fusione che giustificherebbe un suo blocco. Sottolineano anche che le accuse di LiveVideo.AI, riguardo un presunto “processo di vendita truccato”, non sono rilevanti per il ruolo di regolamentazione della FCC.

Non è stato possibile ottenere immediatamente un commento da parte del Center for American Rights e Fuse Media. LiveVideo.AI non è stato immediatamente raggiungibile.

L'accordo per unire Skydance e Paramount, raggiunto nel luglio 2024 da David Ellison, prevede una complessa procedura in due fasi. Questa mossa ha messo fine a mesi di speculazioni sul futuro di uno dei più antichi studi di Hollywood. La chiusura della fusione è prevista per la prima metà di quest'anno. Il nodo cruciale, come si è visto, sono le forti contestazioni mosse da diverse associazioni preoccupate per la concentrazione dei media e l’influenza di investitori esteri.

Va ricordato che la nuova azienda si chiamerà New Paramount e nasce dalla fusione tra Skydance Media e Paramount Group. La regia dell’operazione è di Redbird, il gruppo americano di private equity già proprietario del Milan, che fa capo a Gerry Cardinale.