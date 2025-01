Deficit pubblico in calo, ma la pressione fiscale aumenta: cosa succede all'economia

Parallelamente, si è osservato un aumento della pressione fiscale. "Nel terzo trimestre 2024, la pressione fiscale è stata pari al 40,5%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", ha dichiarato l'ISTAT. Questo dato indica che una porzione maggiore del reddito nazionale è stata destinata al pagamento di tasse e imposte.

Il potere d'acquisto delle famiglie ha continuato a crescere per il settimo trimestre consecutivo, seppur con un ritmo più contenuto. Un andamento positivo che, però, si accompagna a una riduzione della propensione al risparmio rispetto al trimestre precedente. Il trend di crescita rispetto al 2023 resta comunque positivo. Le società non finanziarie, invece, mostrano segnali di rallentamento: la quota di profitto e il tasso di investimento sono in calo, confermando una tendenza negativa iniziata nei primi mesi del 2023.

Quindi, ricapitolando, l'andamento economico del paese nel terzo trimestre del 2024, vede una riduzione significativa del deficit rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando dal -6.3% al -2.3% del PIL. Il saldo primario è positivo, con un valore dell'1.7%. La pressione fiscale è in aumento, attestandosi al 40.5%. Il potere d'acquisto delle famiglie cresce, ma la propensione al risparmio diminuisce. Le società non finanziarie mostrano segnali di rallentamento.

In sintesi, l'economia italiana nel terzo trimestre 2024 ha evidenziato luci e ombre. Il calo del deficit pubblico è un segnale incoraggiante, così come la crescita del potere d’acquisto delle famiglie. Tuttavia, l'aumento della pressione fiscale e il rallentamento delle società non finanziarie rappresentano elementi di preoccupazione che necessitano di monitoraggio.