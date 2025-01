Conti pubblici del terzo trimestre 2024 in miglioramento: lo Stato ha speso meno delle entrate

Questo significa che le entrate correnti superano le spese correnti, un indicatore di buona gestione finanziaria. Anche il saldo corrente delle AP è positivo, pari all'1,9% del PIL, confermando una situazione finanziaria in miglioramento rispetto al terzo trimestre del 2023 quando era all'1,6%. "Questi numeri sono incoraggianti", affermano gli analisti, "e dimostrano una certa solidità delle finanze pubbliche, perlomeno per questo periodo."

Parallelamente, la pressione fiscale, ovvero il rapporto tra le entrate fiscali e il PIL, si è attestata al 40,5%, con un aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al terzo trimestre del 2023. Questo incremento indica che una quota maggiore del valore prodotto in Italia è stata assorbita dalle tasse.

Per quanto riguarda le famiglie, il reddito disponibile è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi hanno visto una crescita più sostenuta dell'1,6%.

Questo indica una maggiore spesa da parte delle famiglie, probabilmente influenzata da una maggiore fiducia nell'economia. La propensione al risparmio, tuttavia, è diminuita al 9,2%, con un calo di 0,8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, segnalando una tendenza a spendere più che a risparmiare. Nonostante un lieve aumento dello 0,2% del deflatore dei consumi (un indice dei prezzi), il potere d'acquisto delle famiglie è comunque cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, proseguendo una tendenza positiva che va avanti ormai da sette trimestri.

Il quadro per le società non finanziarie è leggermente meno positivo. La quota di profitto si è ridotta al 42,4%, con una diminuzione dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento, un indicatore della propensione delle imprese a investire, è diminuito anch'esso, attestandosi al 21,7% con una riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, confermando una tendenza al ribasso già individuata a partire dall'inizio del 2023.

Le prime cinque posizioni riguardo l'indebitamento netto delle AP rispetto al PIL sono: -2,3% (2024), -6,3% (2023), -8,2% (2022), -6,9% (2021), -10,1% (2020).

In sintesi, nel terzo trimestre del 2024 l'indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche ha visto un netto miglioramento. Il potere d'acquisto delle famiglie continua a crescere, anche se in maniera più contenuta rispetto al passato. La situazione delle società non finanziarie, mostra invece una diminuzione sia della quota di profitto sia degli investimenti.