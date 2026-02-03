Trump sigla un patto con l'India e l'Australia alza i tassi: le nuove mosse dei mercati finanziari globali

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



In cambio, il governo di Nuova Delhi si impegna a interrompere gli acquisti di petrolio dalla Russia. Sebbene i dettagli operativi e le tempistiche rimangano ancora da definire, l'annuncio ha scosso positivamente i mercati valutari: la rupia ha registrato un balzo superiore all'1%.

Anche l'Australia ha attirato l'attenzione degli investitori internazionali. La Reserve Bank of Australia ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base, allineandosi a una politica monetaria restrittiva simile a quella del Giappone. La scelta non è stata una sorpresa per il settore B2B e per i grandi osservatori economici: l'inflazione resta sopra i livelli di guardia e il mercato del lavoro è estremamente saturo. La valuta australiana è salita di oltre un punto percentuale, mentre il mercato scommette già su un ulteriore ritocco a maggio. Le strategie commerciali globali si confermano dunque fluide e soggette a rapidi cambiamenti politici.

Il panorama tecnologico è stato invece dominato dalle mosse di Elon Musk.

- l'accordo unifica le ambizioni di Elon Musk in un unico ecosistema tecnologico;

- la transazione segna un record nel settore delle fusioni e acquisizioni;

- le sinergie tra spazio e AI aprono nuove frontiere per il business globale.

Spostando lo sguardo verso l'Europa, l'attenzione si concentra ora sul prossimo sondaggio della BCE relativo ai prestiti bancari. Questo documento permetterà di valutare la reale domanda di credito nel continente, un indicatore fondamentale per capire lo stato di salute dell'economia europea. Nel frattempo, negli USA, il calendario finanziario si scalda in attesa dei risultati trimestrali di colossi come Alphabet e Amazon. In Cina, invece, si respira un'aria di incertezza: le indiscrezioni su una possibile nuova tassazione nel settore del gaming hanno indebolito i titoli tecnologici cinesi, influenzando anche l'eCommerce locale.





Un altro fronte caldo riguarda l'approvvigionamento di materie prime. Donald Trump ha svelato un piano per creare una riserva strategica di minerali critici, sostenuto da un finanziamento di 10 miliardi di dollari erogato dalla Export-Import Bank degli USA. Questa iniziativa ha dato immediato ossigeno alle aziende minerarie, in particolare a quelle attive nell'estrazione di terre rare in Australia. I metalli industriali cercano di consolidare i prezzi dopo il crollo recente, ma la volatilità resta un elemento con cui fare i conti: il settore minerario sta rispondendo bene alle promesse di nuovi investimenti infrastrutturali.

Le dinamiche dei mercati finanziari globali sono oggi più che mai legate a decisioni politiche bilaterali e a innovazioni tecnologiche dirompenti. L'accordo tra USA e India dimostra come la geopolitica del petrolio stia cambiando pelle, mentre l'acquisizione di xAI da parte di SpaceX sposta l'asse della competizione verso l'intelligenza artificiale.



Le politiche monetarie banche centrali continuano a dettare il ritmo, con l'Australia che segue una strada solitaria ma determinata per frenare la corsa dei prezzi. Ogni movimento in questo scacchiere ha ripercussioni dirette sulla stabilità delle valute e sul valore delle materie prime, rendendo la vigilanza economica un requisito indispensabile per navigare le attuali incertezze globali.