Perché i professionisti italiani hanno paura di cambiare lavoro e come la AI sta riscrivendo le regole del recruiting

Si è generato così il fenomeno del job hugging, una tendenza che vede i dipendenti restare ancorati alla posizione attuale pur di evitare le incertezze di un mercato esterno percepito come ostile.

La cautela non riguarda solo chi cerca lavoro, ma colpisce anche chi deve assumere. Oltre la metà dei recruiter, il 52% per l'esattezza, dichiara che nell'ultimo anno è diventato molto più complesso individuare talenti davvero qualificati. La pressione è alta: il 63% degli specialisti delle risorse umane si sente inadeguato di fronte alle aspettative sempre più ambiziose delle organizzazioni. In questo clima di incertezza, le strategie di recruiting B2B stanno subendo una accelerazione tecnologica necessaria. Se il 2025 è stato vissuto come una fase di test, il 2026 rappresenta l'anno della svolta per l'intelligenza artificiale nelle assunzioni. Il 90% dei selezionatori intende infatti potenziare l'uso della AI per ottimizzare la ricerca e la valutazione dei profili migliori.

L'introduzione di strumenti avanzati sta già portando risultati misurabili che cambiano la quotidianità delle aziende:

- il 54% dei recruiter ha identificato candidati con competenze preziose che prima restavano invisibili;

- il 56% degli addetti ai lavori utilizzerà la AI per gestire i colloqui di preselezione;

- il 63% ritiene che la tecnologia permetta di avere dialoghi più profondi con chi supera i primi filtri;

- il 51% riesce a ottenere analisi più precise nonostante l'enorme volume di domande ricevute.

Questa evoluzione non è una semplice questione di algoritmi ma di cultura aziendale. Moreno Ferrario, Head of Enterprise di LinkedIn Italia, osserva che l'adozione di strumenti come Hiring Assistant è trasversale e non dipende dal settore merceologico. Sono le imprese orientate all'innovazione e attente alla valorizzazione delle persone a fare da apripista in questa nuova era della talent acquisition e AI. Chi utilizza già queste tecnologie riferisce un miglioramento del 69% nel tasso di accettazione dei contatti iniziali e un risparmio di circa 4 ore per ogni singola posizione gestita. Anche le piccole realtà traggono benefici immediati: attraverso LinkedIn Hiring Pro, quasi il 60% delle imprese riesce a trovare un candidato da intervistare già nella prima settimana di ricerca.

L'obiettivo finale rimane la qualità delle relazioni professionali. Grazie all'automazione dei compiti più ripetitivi, chi seleziona il personale può finalmente dedicare più tempo al confronto diretto e alla comprensione del potenziale umano. Il mercato del lavoro 2026 si preannuncia come un ecosistema dove la tecnologia non sostituisce il giudizio ma lo potenzia, offrendo una via d'uscita alla paralisi del job hugging.



Le nuove funzionalità in arrivo, dai colloqui assistiti alle interfacce conversazionali, promettono di rendere il processo di assunzione più fluido, veloce e, paradossalmente, più umano. Chi saprà padroneggiare queste innovazioni potrà trasformare la complessità attuale in un vantaggio competitivo duraturo.