La fiducia delle imprese nell'AI e la sfida della sovranità digitale nel nuovo Tech Confidence Barometer

Emergono però visioni differenti tra le due sponde dell'Atlantico. Mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito la nazionalità del fornitore è considerata un requisito essenziale dal 57% dei dirigenti, in Europa prevale un approccio più flessibile. Per molti leader del vecchio continente, l'origine geografica di un software è un valore aggiunto ma non un vincolo assoluto. Questa diversità di vedute riflette due modi opposti di intendere la sovranità tecnologica europea e globale: una visione protettiva e una orientata alla collaborazione internazionale. La fiducia rimane comunque alta: l'86% degli intervistati ammette che la provenienza delle soluzioni influenzi le loro scelte, con una spiccata preferenza per i partner domestici o continentali.

L'adozione intelligenza artificiale aziende rappresenta il cuore pulsante di questa trasformazione, ma porta con sé un paradosso difficile da ignorare. Se da un lato l'89% dei manager si fida dell'AI per orientare le decisioni aziendali, dall'altro emerge una gestione del rischio ancora acerba. Quattro leader su dieci confessano di aver condiviso dati riservati con strumenti di cui non avevano piena fiducia.

Per quanto riguarda le priorità di spesa, la cybersecurity per imprese domina incontrastata le agende dei board aziendali. La protezione delle infrastrutture è il primo obiettivo degli investimenti, seguita da una serie di tecnologie abilitanti che stanno ridefinendo la competitività industriale. Ecco la gerarchia degli investimenti attuali:

- Cybersecurity, con l'82% delle preferenze tra i dirigenti;

- AI, adottata dal 76% del campione;

- 5G, che raccoglie il 73% dei consensi;

- Cloud computing, scelto dal 72% delle aziende;

- Internet of Things (IoT), fermo al 54%.

Le previsioni per il prossimo anno confermano questa tendenza, con l'87% dei leader pronto ad aumentare i budget per l'AI e il 77% per la sicurezza informatica.



Anche la robotica e il calcolo quantistico iniziano a ritagliarsi spazi significativi, supportando le ambizioni di chi vuole scalare rapidamente i mercati internazionali.

L'Italia si inserisce in questo quadro con una dinamica peculiare. Sebbene le aziende italiane stiano guadagnando terreno sul fronte della competitività, la loro fiducia verso le nuove tecnologie resta leggermente inferiore alla media globale. I leader italiani sono spesso prudenti: solo il 75% ritiene il proprio ecosistema competitivo all'estero, contro una media generale dell'87%. Eppure, si registra una crescita incoraggiante. La capacità di personalizzare le soluzioni e l'attenzione alle esigenze specifiche dei clienti sono i veri punti di forza del Made in Italy tecnologico. Nel panorama nazionale si osserva un'evoluzione interessante dei capitali allocati:

- Cloud computing: gli investimenti salgono al 62%, con un balzo di 10 punti;

- Big Data: una crescita netta che passa dal 28% al 43% nelle previsioni per il 2026;

- Internet of Things (IoT): un aumento verticale dal 37% al 56%;

- AI e 5G: mostrano invece una maggiore stabilità rispetto agli standard globali;

- Cybersecurity: rimane una priorità, pur mantenendo ritmi di crescita più cauti.





Il rapporto con la produzione nazionale in Italia è però ambivalente. Nonostante il 79% dei manager esprima una preferenza per le soluzioni tricolore, solo un quarto la considera una scelta indispensabile. La percezione dell'affidabilità delle tecnologie italiane si ferma al 34%, spingendo molti a guardare verso fornitori dell'Unione Europea o degli USA. Inoltre, solo il 60% dei dirigenti italiani promuove l'azione del governo a sostegno del settore, evidenziando la necessità di politiche industriali più incisive per colmare il divario con i giganti mondiali.

Le grandi innovazioni non sono viste solo come strumenti di profitto, ma come risposte alle sfide sociali. Il 94% degli intervistati crede che la tecnologia possa risolvere problemi complessi legati all'ambiente e all'inclusione. C'è un forte pragmatismo di fondo: i valori di diversità e sostenibilità rimangono centrali per l'85% dei leader, ma la priorità resta la solidità del business. In nazioni come la Spagna, questa visione concreta è ancora più marcata. In definitiva, il Tech Confidence Barometer 2026 di VivaTech suggerisce che la tecnologia non è più un'opzione, ma l'unico linguaggio possibile per la sopravvivenza aziendale.



