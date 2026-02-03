Il futuro di Disney e la svolta della Francia: come cambia la geopolitica economica globale

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il via libera al bilancio statale europeo per il 2026 rappresenta un segnale forte per i mercati obbligazionari, che nelle ultime settimane avevano mostrato segni di nervosismo. Per approvare la manovra, mirata a una drastica riduzione del deficit, il governo ha dovuto utilizzare poteri costituzionali speciali: una scelta necessaria per gestire il terzo debito più ampio della zona euro.

Mentre la politica francese cerca stabilità, il mondo dell'intrattenimento americano si prepara a una rivoluzione interna. Il consiglio di amministrazione di Disney si riunisce questa settimana con un compito oneroso: delineare la successione di Bob Iger. La gestione delle strategie aziendali B2B sarà il cuore del dibattito, poiché il futuro CEO dovrà decidere il destino delle attività televisive tradizionali. Sul tavolo ci sono i nomi di due leader interni con visioni differenti:

- Josh D’Amaro, il responsabile della divisione parchi e crociere, che gestisce un piano di espansione da 60 miliardi di dollari. - Dana Walden, che guida il comparto televisivo e lo streaming di Disney+ e Hulu.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

Nel frattempo, gli accordi commerciali internazionali stanno riscrivendo i flussi energetici mondiali. Il presidente Donald Trump ha annunciato una drastica riduzione delle tariffe statunitensi sui prodotti indiani, portandole dal 50% al 18%. Questa mossa non è un semplice sconto commerciale, ma un pilastro di una strategia diplomatica più ampia. L'accordo con il primo ministro Narendra Modi prevede che l'India interrompa gli acquisti di petrolio dalla Russia, che oggi coprono quasi il 90% del suo fabbisogno. Le forniture alternative potrebbero arrivare direttamente dagli USA o dal Venezuela, isolando ulteriormente l'economia russa nel contesto del conflitto in Ucraina.

In questo scenario di grandi manovre, brilla il recupero di Société Générale. La banca francese, un tempo considerata l'anello debole del sistema creditizio continentale, ha visto il valore delle sue azioni triplicare negli ultimi ventiquattro mesi.



Sotto la guida del CEO Slawomir Krupa, l'istituto ha adottato un approccio improntato al realismo. La strategia è stata semplice ma efficace:

- Puntare su obiettivi di crescita minimi per consolidare il capitale. - Cedere le divisioni non strategiche per snellire la struttura operativa. - Sfruttare l'efficienza di Boursobank, il ramo digitale che sta trainando la modernizzazione del gruppo. Nondimeno, il percorso di crescita non è privo di ostacoli. La banca deve ancora dimostrare che questo recupero sia sostenibile nel lungo periodo, migliorando il rapporto tra costi e ricavi. Il confronto con giganti come BNP Paribas resta serrato, eppure la ritrovata efficienza operativa sembra aver convinto anche gli investitori più scettici. La geopolitica economica globale non permette distrazioni: chi non si adatta rapidamente rischia di rimanere indietro in un mercato che non concede seconde possibilità.