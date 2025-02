Trump sospende le tariffe su Messico, ma la guerra commerciale è lontana dalla fine

La sospensione di un mese permetterà ulteriori negoziati, ha dichiarato Trump sui social media. "Non vedo l'ora di partecipare a questi negoziati con la presidente Sheinbaum, nel tentativo di raggiungere un 'accordo' tra i nostri due Paesi. Abbiamo questo mese per lavorare e convincerci a vicenda che questa è la strada migliore da percorrere", ha affermato Sheinbaum in una conferenza stampa. L'accordo, raggiunto meno di 48 ore dopo l'annuncio di Trump di tariffe su Messico, Cina e Canada (per un totale di 2,1 trilioni di dollari di commercio annuo), evidenzia la natura spesso caotica dei primi giorni della sua seconda presidenza. Mentre l'accordo allevia la pressione sul Messico, le prospettive di una tregua simile per Canada e Cina sembrano scarse, dato che Trump e il suo team continuano a criticare soprattutto il vicino del nord.

Le azioni statunitensi, che erano crollate lunedì mattina per la paura di una guerra commerciale, hanno ridotto le perdite dopo l'annuncio. L'indice di riferimento S&P 500 era in calo dello 0,6% a mezzogiorno, dimezzando le perdite della giornata. La svolta inaspettata ha anche alleviato la pressione sul peso messicano. Trump ha dichiarato di aver parlato con il primo ministro canadese Justin Trudeau e di farlo di nuovo nel pomeriggio. Le tariffe su Canada e Cina rimangono in vigore da martedì, e il Canada ha annunciato tariffe di ritorsione. Un alto funzionario canadese ha dichiarato al New York Times che Ottawa non è ottimista su una tregua simile. Domenica, a Washington, Trump ha suggerito che la prossima meta sarebbe l'Unione Europea, senza specificare quando.

"Non prendono le nostre auto, non prendono i nostri prodotti agricoli. Non prendono quasi nulla e noi prendiamo tutto da loro", ha detto ai giornalisti. I leader dell'UE a un vertice informale a Bruxelles hanno dichiarato che l'Europa sarebbe pronta a reagire in caso di tariffe statunitensi, ma hanno anche chiesto ragione e negoziato. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che il blocco potrebbe rispondere con proprie tariffe, ma ha sottolineato che è meglio trovare un accordo. Trump ha accennato alla possibilità che la Gran Bretagna possa essere risparmiata dalle tariffe, dicendo: "Penso che questo si possa risolvere". Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale e di investimento dell'UE. Secondo i dati Eurostat del 2023, gli Stati Uniti avevano un deficit di 155,8 miliardi di euro (161,6 miliardi di dollari) con l'UE nel commercio di beni, compensato da un surplus di 104 miliardi di euro nei servizi.



La responsabile della politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha affermato che non ci sono vincitori in una guerra commerciale, e se scoppiasse una tra Europa e Stati Uniti, "allora chi ride è la Cina". Gli economisti affermano che il piano del presidente repubblicano di imporre tariffe del 25% su Canada e Messico e del 10% sulla Cina rallenterebbe la crescita globale e aumenterebbe i prezzi per gli americani. La Camera di commercio internazionale stima che le tariffe porterebbero a un calo del 10% delle esportazioni dal Messico, riducendo del 4% il PIL del paese in un anno. Le tariffe proposte sul Canada porterebbero a un calo del 2,6% del PIL del paese. Trump, che nel fine settimana ha riconosciuto che le tariffe potrebbero causare alcuni problemi a breve termine per i consumatori statunitensi, ha sostenuto che sono necessarie per frenare l'immigrazione e il traffico di droga e per stimolare le industrie nazionali.



La reazione dei mercati finanziari di lunedì ha riflettuto le preoccupazioni per le conseguenze di una guerra commerciale. Le azioni a Tokyo hanno chiuso in calo di quasi il 3% e l'indice di riferimento australiano - spesso un indicatore dei mercati cinesi - è sceso dell'1,8%. Il mercato della Cina continentale era chiuso per le festività del Capodanno lunare. Il giorno, l'indice DAX tedesco era in calo dell'1,5%, il CAC francese dell'1,31% e il FTSE 100 britannico dell'1,15%. Lo yuan cinese, il dollaro canadese e il peso messicano sono crollati lunedì contro un dollaro in aumento. Dato che Canada e Messico sono le principali fonti di importazioni di petrolio greggio degli Stati Uniti, i prezzi del petrolio statunitense sono aumentati di oltre l'1%, mentre i future della benzina sono saliti di quasi il 3% nelle prime contrattazioni.



Le tariffe di Trump coprirebbero quasi la metà di tutte le importazioni statunitensi e richiederebbero agli Stati Uniti di più che raddoppiare la propria produzione manifatturiera per colmare il divario - un compito irrealizzabile a breve termine. Altri analisti hanno affermato che le tariffe potrebbero spingere Canada e Messico in recessione e innescare "stagflazione" - alta inflazione, crescita stagnante e elevata disoccupazione - negli Stati Uniti. In Europa, gli economisti della Deutsche Bank hanno affermato che stanno attualmente prevedendo un impatto dello 0,5% sul prodotto interno lordo (PIL) qualora Trump imponesse tariffe del 10% sul blocco.