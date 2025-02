Too Good To Go lancia una piattaforma AI per ridurre lo spreco alimentare

Alimentata da AI, la piattaforma gestisce, vende e redistribuisce le eccedenze tramite un'unica interfaccia digitale. Si integra con il più grande marketplace mondiale per eccedenze alimentari, con oltre 100 milioni di utenti. "In Too Good To Go collaboriamo con grandi nomi come Carrefour, Auchan, SPAR, ALDI e Coop," afferma Mette Lykke, CEO di Too Good To Go. "Portiamo migliaia di utenti nei negozi dei nostri partner, generando ricavi e traffico grazie al cibo in eccedenza. Con la Platform, li supportiamo nella gestione dell'inventario, migliorando redditività e riduzione degli sprechi." La piattaforma offre tre moduli principali: * Gestione delle scadenze: un sistema digitale avanzato per ottimizzare l'inventario e ridurre gli sprechi. I dipendenti ricevono, su un palmare, un elenco dei prodotti prossimi alla scadenza, organizzati per posizione sugli scaffali.

Il sistema suggerisce azioni come applicare sconti, aggiungere il prodotto a una Surprise Bag o donarlo. Questo riduce i controlli manuali al 7% e fa risparmiare fino a un'ora di lavoro al giorno a ciascun dipendente.

* Scontistiche guidate dall’AI: sconti dinamici basati su dati in tempo reale (livelli di inventario, tendenze stagionali, prezzi storici e modelli di spreco). L'AI ottimizza i ribassi, massimizzando le vendite. "Le regole tradizionali per gli sconti spesso non considerano le scorte o i dati storici," spiega Mirco Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia. "Questo approccio lascia spazio a perdite di ricavi."

* Surprise Bag sull’app Too Good To Go: accesso diretto al marketplace di Too Good To Go, con oltre 100 milioni di utenti.

I dipendenti possono facilmente assegnare gli articoli in eccedenza alle Surprise Bag tramite il loro palmare.

“Too Good To Go Platform è facile da usare e fa risparmiare tempo ai nostri team,” spiega Diane Ruffa, Operational Excellence Project Manager di Lagardère Travel Retail. “L'app è intuitiva, precisa e genera report utili per i responsabili.” La Too Good To Go Platform offre una soluzione integrata e personalizzabile per una gestione efficiente delle eccedenze alimentari, contribuendo a ridurre gli sprechi e migliorare la redditività dei retailer. Il suo impatto positivo coinvolge sia i negozianti che i consumatori, grazie all'ampia rete di utenti dell'app Too Good To Go.