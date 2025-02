Preoccupazioni tariffarie scuotono i mercati asiatici

Gli analisti hanno evidenziato che i mercati asiatici si preparano a una forte volatilità innescata da una possibile escalation della guerra commerciale. "Le implicazioni delle restrizioni commerciali potrebbero tradursi in una riduzione dei flussi commerciali globali, cambiamenti nelle catene di approvvigionamento, con conseguenti costi più elevati per le aziende e un'inflazione più alta", ha affermato Yeap Jun Rong, strategist di mercato di IG. Wall Street ha chiuso la settimana scorsa in ribasso, con l'S&P 500 che ha perso lo 0,5%. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,3%, registrando la prima perdita settimanale in tre settimane. Il Dow Jones Industrial Average è calato dello 0,8%. Le vendite a New York sono state diffuse, con circa il 75% delle azioni dell'S&P 500 che hanno chiuso in negativo.

Aziende tecnologiche ed energetiche hanno contribuito in larga misura al calo. Gli investitori sono stati colti di sorpresa da una notizia proveniente da una startup cinese, DeepSeek, che ha annunciato lo sviluppo di un modello linguistico di grandi dimensioni più economico, capace di competere a livello globale. Questa novità ha sollevato dubbi sulla reale necessità degli investimenti previsti per i chip di AI, causando un crollo di alcune azioni tecnologiche. I dazi del 25% di Trump sulla maggior parte delle importazioni da Canada e Messico e del 10% sulle merci dalla Cina entreranno in vigore martedì. L'amministrazione non ha specificato quali miglioramenti sarebbero necessari per fermare l'immigrazione illegale e il traffico di fentanil per giustificare la rimozione dei dazi. Canada e Messico hanno ordinato dazi di ritorsione su prodotti americani. Quelli canadesi entreranno in vigore martedì su una gamma di prodotti.

Le preoccupazioni sui dazi hanno contribuito ad aumentare i rendimenti obbligazionari a lungo termine, incluso il Treasury decennale, che venerdì ha raggiunto il 4,54%, rispetto al 4,52% di giovedì. I rendimenti sono in costante crescita da settembre, poiché l'economia statunitense si è dimostrata molto più solida delle aspettative degli economisti. La Federal Reserve statunitense ha lasciato invariato il suo tasso di interesse di riferimento, adottando una posizione più cauta sull'impatto delle politiche di Trump sull'inflazione e sull'economia in generale. Nel mercato energetico, il greggio statunitense di riferimento è salito di 1,37 dollari, raggiungendo i 73,90 dollari al barile. Il Brent, lo standard internazionale, ha guadagnato 72 centesimi, toccando i 76,39 dollari al barile. Nel mercato valutario, il dollaro statunitense è salito a 155,52 yen giapponesi, dai 155,18 yen.



L'euro è scambiato a 1,0243 dollari, in calo rispetto all'1,0363 dollari.