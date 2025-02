Inflazione a Gennaio 2025: lieve Aumento secondo la rilevazione ISTAT

Anche l'attenuazione del calo dei beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -3,0%) e l'aumento dei prezzi dei beni alimentari lavorati (da +1,7% a +2,0%) hanno contribuito all'aumento complessivo. Questi effetti sono stati parzialmente compensati dalla decelerazione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti e alle comunicazioni. L'"inflazione di fondo", che esclude energetici e alimentari freschi, è rimasta stabile a +1,8%. L'inflazione al netto dei soli beni energetici è salita leggermente, passando da +1,7% a +1,8%. I prezzi dei beni hanno accelerato la crescita (da +0,2% a +0,7%), mentre quelli dei servizi sono rimasti stabili a +2,6%. Il divario inflazionistico tra servizi e beni si è ridotto, passando da +2,4 punti percentuali a +1,9. L'aumento dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, è passato da +1,7% a +1,8%, così come quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +1,7% a +2,1%).

A livello congiunturale, l'aumento dell'indice generale è dovuto principalmente ai prezzi degli energetici regolamentati (+14,5%), non regolamentati (+2,6%), alimentari lavorati (+1,2%), non lavorati (+0,9%) e beni durevoli (+0,5%). La diminuzione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-2,3%) ha parzialmente compensato questi aumenti. L'inflazione acquisita per il 2025 è del +0,9% per l'indice generale e dello +0,5% per la componente di fondo. L'IPCA (indice armonizzato dei prezzi al consumo) registra una variazione mensile del -0,7%, a causa dei saldi invernali, e una variazione annua del +1,7%, in accelerazione rispetto al +1,4% di dicembre 2024. In sintesi, sebbene l'aumento dell'inflazione sia stato leggero, l'andamento dei prezzi di energia e alimentari resta un fattore da monitorare attentamente. "L'esaurirsi delle spinte deflazionistiche dei prezzi energetici, a seguito dell'accelerazione dei prezzi della componente regolamentata, ha contribuito all'aumento dell'inflazione", si legge nel commento dell'ISTAT.

Anche la persistenza delle tensioni sui prezzi degli alimentari lavorati continua ad influenzare il "carrello della spesa".