Inflazione Zona Euro: aumento a Gennaio 2025 al 2.5% secondo Eurostat

L'aumento dei prezzi dei beni alimentari rimane un altro fattore importante da monitorare. Ecco i dati dettagliati sui tassi di inflazione annua, secondo Eurostat:

Tutti gli articoli HICP: 2,5% (stima)

2,5% (stima) Tutti gli articoli, esclusi energia: 2,6% (stima)

2,6% (stima) Tutti gli articoli, esclusi energia e cibo non lavorato: 2,7% (stima)

2,7% (stima) Tutti gli articoli, esclusi energia, cibo e bevande alcoliche e tabacco: 2,7% (stima)

2,7% (stima) Cibo, bevande alcoliche e tabacco: 2,3% (stima)

I dati relativi all'inflazione mensile mostrano un calo generale a gennaio 2025, con un tasso di -0,3% per tutti gli articoli HICP. Questa diminuzione, "un'anomalia", secondo alcuni analisti, non deve però far abbassare la guardia. Un'analisi più approfondita dell'inflazione a livello nazionale rivela variazioni significative tra i diversi Paesi della zona euro.

Ad esempio, la Germania ha registrato un'inflazione annua del 2,8% a gennaio, mentre la Grecia del 3,1%. La Croazia, invece, ha registrato un aumento, raggiungendo il 5,0%. La Spagna e la Francia hanno mostrato inflazioni leggermente al di sotto della media della zona euro. Queste differenze sottolineano la necessità di politiche economiche mirate a livello nazionale. L'impatto dell'aumento dei prezzi sui cittadini europei è un elemento chiave che richiede costante attenzione da parte delle istituzioni come la BCE. La pubblicazione completa dei dati di gennaio 2025 è prevista per il 24 febbraio 2025. Nel frattempo, questa stima preliminare offre una visione importante dell'andamento economico della zona euro. Il monitoraggio costante di questi indicatori è fondamentale per comprendere l'evoluzione del quadro economico e per l'adozione di politiche economiche adeguate.