I dazi di Trump: l'Europa nel mirino

La tempistica, secondo Trump, rimane incerta: "Non ho un calendario, ma arriverà molto presto". L'Unione Europea sta preparando una risposta. Secondo indiscrezioni, Bruxelles sta negoziando con la Casa Bianca, offrendo maggiori acquisti di gas liquido e un aumento della spesa militare per evitare i dazi. Tra le possibili contromosse, colpire l'agroalimentare statunitense, le importazioni di whisky e bourbon, Harley Davidson, SUV e pick-up. Inoltre, si valuta la possibilità di limitare l'accesso di aziende tecnologiche come Microsoft e Tesla agli appalti pubblici.

Il ministro dell'Industria francese, Marc Ferraci, auspica una "reazione aggressiva" per "avere un impatto sull’economia americana". In Italia, i settori più a rischio sono la meccanica, la moda, l'agroalimentare e la farmaceutica.

La premier Giorgia Meloni ha confermato l'impatto negativo per il nostro Paese, nonostante le dichiarazioni di "simpatia" di Trump. La preoccupazione principale riguarda il contraccolpo sull'export e sul PIL nazionale.

Il deficit commerciale americano è strutturale, mentre quello italiano nel 2023 ha toccato i 42 miliardi di euro in attivo. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di sbocco per le esportazioni italiane (dopo la Germania e prima della Francia), con 67,3 miliardi di euro esportati e 25,2 miliardi importati. I dati di gennaio mostrano una contrazione del settore manifatturiero italiano per il decimo mese consecutivo, con l'indice HC0B Global Purchasing Managers a 46,3. Jonas Feldhusen, economista di HC0B, evidenzia la mancanza di segnali positivi e il crollo dei portafogli ordini.

Secondo Confartigianato, un aumento dei dazi del 10% potrebbe ridurre le esportazioni del 4,3%, mentre un aumento del 20% potrebbe causare un calo superiore al 16%.

Potrebbero essere colpite circa 44.000 aziende italiane.

Prometeia stima un costo aggiuntivo per l'Italia compreso tra 4 e 7 miliardi di dollari (6-9 miliardi considerando i dazi già applicati nel 2023). In uno scenario di aumento tariffario generalizzato del 10%, la meccanica sarebbe il settore più colpito (quasi 2 miliardi di dollari), seguita da moda, agroalimentare, prodotti intermedi, farmaceutica e auto. Rispetto ad altri Paesi europei, solo la Germania subirebbe un impatto maggiore (7,5-15,3 miliardi di dollari), mentre Francia e Spagna avrebbero costi inferiori. Settori come macchinari, mezzi di trasporto e farmaceutici, pur essendo colpiti, sono caratterizzati da alta specializzazione e potrebbero essere meno vulnerabili nel medio termine. Alcune aziende hanno anticipato le importazioni negli Stati Uniti per ridurre l'impatto dei dazi. Case automobilistiche come General Motors e Mercedes, produttori di cognac e di Parmigiano e spumante, hanno accelerato le consegne.



Le importazioni statunitensi di container sono aumentate a novembre e dicembre, raggiungendo i livelli del 2021.