HCOB PMI Eurozona: la ripresa industriale inizia a intravedersi

Questo dato positivo è probabilmente dovuto al rallentamento del calo della produzione e degli ordini, anche se il rialzo dei costi rappresenta un'incognita. Il miglioramento dell'indice principale è dovuto soprattutto al miglioramento degli indici relativi agli ordini (30%) e alla produzione (25%), che hanno registrato il minor calo dal maggio 2024. Anche le esportazioni hanno mostrato un miglioramento, con il minor calo registrato dal maggio scorso. Tuttavia, l'occupazione continua a diminuire per il ventesimo mese consecutivo, e a un ritmo leggermente accelerato. Anche gli ordini in portafoglio sono ulteriormente diminuiti. I prezzi di acquisto sono aumentati per la prima volta da agosto 2024, seppur in modo moderato, mentre i prezzi di vendita sono rimasti stabili dopo quattro mesi di calo.

Da maggio 2023, i prezzi di vendita sono stati ridotti in 19 mesi su 21. L'aumento dei costi potrebbe rappresentare una sfida per la BCE, considerando che il rallentamento dell'inflazione generale è stato finora attribuito alla diminuzione dei prezzi dell'energia. La classifica dei PMI industriali a gennaio vede:

Grecia : 52,8 (minimo di due mesi)

: 52,8 (minimo di due mesi) Spagna : 50,9 (minimo di cinque mesi)

: 50,9 (minimo di cinque mesi) Paesi Bassi : 48,4 (minimo di due mesi)

: 48,4 (minimo di due mesi) Italia : 46,3 (massimo di tre mesi)

: 46,3 (massimo di tre mesi) Austria: 45,7 (massimo di otto mesi)

La situazione in Germania e Francia, fanalini di coda, seppur in miglioramento, resta critica, così come in Austria e Italia. I dati PMI per l'Irlanda saranno pubblicati il 4 febbraio.

"È ancora troppo presto per parlare di una ripresa industriale," afferma Dr. Cyrus de la Rubia, chief economist della Hamburg Commercial Bank. "Ma l'aumento dell'HCOB-PMI è un primo passo verso la stabilizzazione dopo due mesi di recessione aggravata. L'aumento dei prezzi di acquisto rappresenta una sfida, soprattutto considerando la debolezza dell'economia degli ultimi due anni. Nonostante le minacce di dazi da parte della nuova amministrazione americana, le prospettive di business sono migliorate. Speriamo che il clima di stallo politico finisca, aprendo la strada al cambiamento."