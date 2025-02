Crollo delle criptovalute: la guerra commerciale fa tremare Bitcoin ed Ether

476,18. Ether, una criptovaluta più piccola, ha perso circa il 24% del suo valore, tornando ai livelli di inizio settembre, con un prezzo di $2.494,33. Queste perdite arrivano dopo che il presidente Donald Trump ha imposto, nel weekend, nuove tariffe: il 25% sulle importazioni da Messico e Canada (la maggior parte delle merci), e il 10% su quelle dalla Cina, con effetto dal martedì successivo. Canada e Messico, i principali partner commerciali degli Stati Uniti, hanno immediatamente promesso ritorsioni, e la Cina ha annunciato la sua intenzione di contestare le decisioni di Trump presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Le criptovalute vengono scambiate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e ultimamente mostrano una forte sensibilità al sentiment generale dei mercati.

Gli investitori temono che le tariffe possano danneggiare la crescita economica, i profitti delle aziende e alimentare l'inflazione. Le criptovalute sono l'unico modo per esprimere il rischio nel weekend, e di fronte a notizie come queste, fungono da indicatore del rischio generale. Inoltre, il forte rialzo registrato dopo l'elezione di Trump ha generato aspettative non mantenute, contribuendo alla pressione al ribasso. Alcuni investitori si sono mostrati delusi dalla mancanza di iniziative immediate per promuovere le criptovalute o allentare le normative. Le tariffe, dominando i titoli dei giornali, sembravano destinate ad entrare in vigore a breve. Bitcoin aveva raggiunto il suo picco storico di $107.071,86 il 20 gennaio, giorno del giuramento di Trump come 47° presidente degli Stati Uniti. Dal giorno delle elezioni (inizio novembre), aveva registrato un aumento del 40%, alimentato dalle speranze di regolamentazioni favorevoli da parte dell'amministrazione Trump.

Trump, che in passato aveva definito le criptovalute una "truffa", durante la sua campagna elettorale si era mostrato più aperto, promettendo di rendere gli Stati Uniti la "capitale mondiale delle criptovalute". Il mese scorso, Trump aveva ordinato la creazione di un gruppo di lavoro dedicato alle criptovalute, incaricato di proporre nuove normative e di studiare la creazione di una riserva nazionale di criptovalute.