Cina: crescita manifatturiera rallenta, ma resta positiva secondo il Caixin China General Manufacturing PMI

Le crescenti tensioni commerciali globali stanno pesando sull'economia cinese, che si trova al centro di questa disputa. L'occupazione ha segnato il calo più significativo dal febbraio 2024, nonostante il lavoro arretrato abbia registrato il quarto aumento mensile. La produzione, invece, ha proseguito la sua crescita per il 15° mese, accelerando il passo. Questo aumento della produzione è in linea con l'andamento dei nuovi ordini. I livelli di acquisto sono aumentati ulteriormente, grazie a tempi di consegna migliori, permettendo alle imprese di incrementare le scorte per il sesto mese consecutivo. I prezzi degli input si sono stabilizzati, con gli sconti dei fornitori che hanno compensato l'aumento dei costi delle materie prime. I prezzi di vendita, però, sono diminuiti al ritmo più rapido dal luglio 2023, un segnale di deflazione produttiva. Nonostante questo rallentamento, il sentiment del settore è migliorato.

"Le politiche introdotte da settembre 2024 hanno dato risultati tangibili", ha affermato Wang Zhe, economista senior del Caixin Insight Group. Le nuove politiche commerciali americane, però, rappresentano una preoccupazione per la Cina. Non tanto per il dazio del 10%, quanto per la volontà del nuovo presidente statunitense di impedire l'utilizzo di paesi alleati come punti di transito per aggirare i controlli sulle esportazioni cinesi, e per le restrizioni sugli investimenti cinesi in settori strategici per gli Stati Uniti, come Panama. La crescita, seppur rallentata, rimane un segnale positivo per l'economia cinese. La situazione rimane comunque delicata, con l'andamento degli ordini esteri e le politiche commerciali internazionali a dettare il ritmo della ripresa. Il Caixin China General Manufacturing PMI fornisce un'indicazione chiave per monitorare l'evoluzione del settore manifatturiero cinese nel contesto di un panorama geopolitico complesso.

Il futuro dipenderà dall'evoluzione di queste tensioni commerciali e dalle politiche messe in atto dal governo cinese per sostenere la crescita economica.