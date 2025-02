America First o America Alone?

Si noti che gli ultimi dati sulla crescita provenienti dal Canada sembravano già negativi, ma con le tariffe di Trump le cose potrebbero peggiorare in un breve periodo di tempo. Detto questo, la formazione della "candela doji" sull'USD/CAD suggerisce esitazione sull'opportunità o meno per la coppia di spostarsi verso 1,50 sapendo che tali tariffe sui due maggiori partner commerciali del paese – che insieme rappresentano più di un quarto delle importazioni statunitensi – aumenteranno inevitabilmente, l'inflazione statunitense metterà fine al sogno di ulteriori tagli da parte della Federal Reserve (Fed), e potrebbe invece richiedere un aumento dei tassi per far fronte a un probabile shock dei prezzi. Lo spostamento da falco nelle aspettative della Fed e la fuga verso la sicurezza spiegano perché il dollaro USA è ampiamente richiesto questa mattina.

Ma le tariffe peseranno anche sulle aspettative di crescita degli Stati Uniti, e queste ultime dovrebbero limitare il potenziale di rialzo del dollaro e pesare sulle valutazioni azionarie.

I mercati europei sono destinati ad aprire profondamente in rosso, anche i futures statunitensi sono profondamente in negativo, a condizione che le tariffe aumentino gravemente i costi di molte aziende e colpiscano i loro margini di profitto.

E oh, per quanto riguarda l'Europa, Trump ha intensificato le sue minacce tariffarie e l'UE ha detto che avrebbe reagito. Anche l'EUR/USD viene pesantemente venduto all'apertura settimanale, ma anche in questo caso la formazione della candela doji suggerisce che l'operazione Trump non può essere unilaterale. Anche gli Stati Uniti soffriranno di aumenti tariffari così drammatici; le tariffe mostruose peseranno immediatamente anche sulle prospettive di crescita degli Stati Uniti e impediranno al dollaro statunitense di beneficiare pienamente delle politiche America First di Trump.

Invece, gli Stati Uniti potrebbero ritrovarsi in un contesto di America Alone meno appetitoso.

Tornando ai fondamentali, i dati PCE di venerdì provenienti dagli Stati Uniti sono stati in linea con le aspettative del mercato, mentre l'inflazione tedesca più debole del previsto ha rafforzato le scommesse accomodanti della Banca Centrale Europea (BCE), che sono più forti questa mattina con il timore che Trump si sveglierebbe una mattina e imporrebbe enormi dazi anche sulle importazioni europee. Nel complesso, la pressione al rialzo sul dollaro USA probabilmente persisterà fino a quando le acque non si saranno calmate, ma il rischio di ritorsioni, il fatto che le tariffe probabilmente aumenteranno l'inflazione statunitense e colpiranno le prospettive di crescita degli Stati Uniti, dovrebbero rapidamente costruire una barriera di fronte al dollaro USA.



E il sell-off porterà probabilmente a una correzione dei mercati azionari su entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico. Anche utili robusti difficilmente riusciranno a migliorare la propensione al rischio globale questa settimana. Grandi aziende tra cui Alphabet, Amazon, AMD, Novo Nordisk e Qualcomm annunceranno i loro guadagni questa settimana.

Exxon ha annunciato utili e ricavi migliori del previsto nel quarto trimestre grazie all'aumento della produzione nel bacino del Permiano e in Guyana. Ma gli utili dell'unità dei prodotti energetici sono diminuiti in modo significativo a causa dei margini di raffinazione più deboli e della ridotta domanda globale di carburante, soprattutto dalla Cina. Exxon ha inoltre ridotto i riacquisti di azioni. Le tariffe di Trump probabilmente ridurranno ulteriormente i margini di profitto e manterranno i rischi orientati al ribasso.



Il quadro è ovviamente peggiore sul lato canadese del confine, poiché la tariffa del 25% sulle importazioni canadesi renderà le esportazioni europee e asiatiche verso gli Stati Uniti più competitive. Pertanto, venerdì la Canadian Imperial Oil ha perso oltre il 6,5%, anche altre compagnie petrolifere canadesi hanno subito forti pressioni, mentre questa mattina il petrolio dell'Arabia Saudita è sceso dello 0,18% a Tadawul.

Per quanto riguarda il petrolio greggio, il prezzo è salito come una reazione istintiva alle tariffe di Trump, poiché le importazioni di petrolio greggio canadese e messicano hanno un impatto particolare, dato che questi paesi sono tra i maggiori fornitori di petrolio greggio negli Stati Uniti. Ma i guadagni sono rimasti di breve durata al di sopra della 200-DMA e il prezzo del greggio è tornato al livello di chiusura di venerdì poiché le prospettive infrante di crescita globale probabilmente supereranno i rischi geopolitici e manterranno limitato il potenziale di rialzo.



Il Brent, d'altro canto, dà una reazione diversa alle minacce tariffarie di Trump poiché il Brent è meno esposto alle politiche commerciali statunitensi. Anche se si prevede che il Brent seguirà il WTI a causa del sentiment generale del mercato, l'effetto dovrebbe essere meno pronunciato perché la sua catena di approvvigionamento non è direttamente influenzata dalle tariffe statunitensi.

Ipek Ozkardeskaya, analista senior Swissquote