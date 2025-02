01GREEN riceve 300.000 euro per rivoluzionare il trasporto di idrogeno

Il sistema funziona a temperatura e pressione ambiente, rendendo il trasporto su lunghe distanze, via mare o ferrovia, più efficiente. SAFETEASY, protetto da brevetto, è frutto della collaborazione tra il Prof. Ing. Andrea Gatto e Ivano Corsini, e si avvale dell'innovazione nella stampa 3D di metalli di 3D4MEC Srl. "Siamo entusiasti di supportare 01GREEN e lo sviluppo di SAFETEASY", ha dichiarato Claudia Pingue, di CDP Venture Capital. "Questa tecnologia rappresenta una soluzione rivoluzionaria per il trasporto di idrogeno, con un impatto significativo sulla transizione energetica". 01GREEN mira a rivoluzionare il settore dello stoccaggio di energia, accelerando la transizione verso fonti pulite.

L'azienda riconosce le sfide legate allo stoccaggio e al trasporto dell'idrogeno e offre una soluzione innovativa per superarle, rendendo l'idrogeno più accessibile e conveniente per diverse applicazioni. Il progetto si rivolge a diversi settori: produttori di autoveicoli (auto, autobus, camion, mezzi speciali e macchine movimento terra), aerospaziale, difesa, marino/navale, ferroviario, settore turbine e generatori e stoccaggio/distribuzione di energia in aree con difficoltà logistiche. Il team di 01GREEN vanta una notevole esperienza nel settore metalmeccanico e nella fabbricazione additiva, offrendo una soluzione di trasporto dell’idrogeno sicura, efficiente e sostenibile. L’investimento di Tech4Planet, sostenuto da CDP Venture Capital, rappresenta un importante passo avanti per la diffusione di questa tecnologia innovativa nel mercato.

La tecnologia SAFETEASY promette di rendere il trasporto dell’idrogeno più pratico e conveniente, contribuendo alla transizione verso un futuro energetico più sostenibile.