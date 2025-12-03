La frenata inattesa del mercato del lavoro USA: un segnale di allarme per le PMI?

La frenata inattesa del mercato del lavoro USA: un segnale di allarme per le PMI?

I dati sull'occupazione statunitense hanno sorpreso negativamente gli osservatori a novembre 2025. Invece della crescita prevista, il settore privato ha subito una contrazione netta e inattesa. Questo risultato solleva interrogativi cruciali sulla tenuta dell'economia a livello nazionale, specialmente per le imprese che operano nelle grandi piazze finanziarie come Wall Street e Chicago. L'inatteso calo nel mercato del lavoro USA rappresenta una svolta significativa rispetto al trimestre precedente. Il recente report ADP posti di lavoro, che aggrega i dati dal settore privato non agricolo, ha evidenziato una diminuzione preoccupante. Sono stati persi ben 32 mila posti di lavoro nel mese di novembre.



Era un risultato ben diverso dalle attese, poiché gli analisti si aspettavano un aumento di 5 mila unità. Ciononostante, è importante ricordare che il mese precedente aveva mostrato una performance positiva, con un incremento di 47 mila posti, anche se il dato era stato rivisto da una stima preliminare di 42 mila. Questo documento di Automated Data Processing (ADP) funge da importante anticipatore dei dati occupazione settore privato ufficiali, che il Dipartimento del Lavoro pubblicherà venerdì, 5 settembre 2025. L'analisi settoriale rivela una debolezza diffusa, che si è concentrata in alcune aree economiche vitali. La manifattura ha subito la perdita maggiore con 18 mila posizioni cancellate. Anche il vasto settore dei servizi ha registrato un calo complessivo di 13 mila unità. Queste contrazioni sono state influenzate da ridimensionamenti in segmenti ad alta specializzazione:
- il comparto IT ha perso 20 mila occupati;
- le attività professionali hanno subito una cancellazione di 26 mila posti di lavoro;
- il settore delle costruzioni, spesso un termometro della fiducia economica, ha visto una discesa di 9 mila unità.


Un dettaglio di estrema rilevanza emerge dall'analisi per dimensione d'impresa e fornisce una chiara indicazione dell'impatto economico PMI USA. Le aziende più piccole, che in aree come il Texas e l'Ohio rappresentano una fetta essenziale dell'occupazione, hanno registrato il decremento più drastico: hanno perso ben 120 mila occupati. Questa dinamica è in forte contrasto con le performance delle realtà aziendali più grandi. Le imprese di medie dimensioni hanno mostrato, al contrario, resilienza, aumentando l'organico di 51 mila unità. Parallelamente, l'industria di grandi dimensioni ha contribuito positivamente aggiungendo 39 mila posti di lavoro. Questa disparità all'interno del mercato del lavoro USA suggerisce una polarizzazione preoccupante nella capacità di assorbimento della forza lavoro, dove le PMI sembrano essere le più vulnerabili al rallentamento economico.


La frenata inattesa del mercato del lavoro USA: un segnale di allarme per le PMI?
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie