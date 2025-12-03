Il grande rimbalzo: perché il rischio è tornato sui mercati e l'outlook FED BCE



I trader

- cercano indizi chiari sulla traiettoria dei tassi BCE Fed per calibrare le strategie investimento 2024. Non c'erano notizie eclatanti durante la notte o nella sessione asiatica per giustificare l'improvvisa ondata di ottimismo. La precedente ondata di vendita—che ha colpito azioni, obbligazioni e criptovalute—era stata innescata da toni hawkish

- del governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda. Ciononostante, una profonda analisi rischio mercato suggerisce che quel sell-off

- potrebbe essere stato un evento isolato. Potrebbe essere stato amplificato dalla scarsa liquidità tipica di certi momenti. Del resto, storicamente, dicembre è un mese favorevole per l'azionario. L'appetito per il rischio è momentaneamente tornato, mentre gli investitori si preparano per il cruciale incontro della Federal Reserve (FED) della prossima settimana. Attualmente, la probabilità di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base negli Stati Uniti è prezzata all'85%. Il mercato sta progressivamente scontando un outlook mercati finanziari più dovish

- per il futuro.



Le aspettative arrivano a quasi 90 punti base di alleggerimento entro la fine del 2026. Queste proiezioni sono alimentate anche dalla possibilità che l'economista Kevin Hassett possa subentrare a Jerome Powell alla guida della FED il prossimo anno. Il presidente Donald Trump ha recentemente affermato che annuncerà il suo candidato all'inizio del prossimo anno, e la lista è stata ridotta a un unico nome. Sul fronte macroeconomico, il rapporto nazionale sull'occupazione ADP, atteso in giornata, fornisce segnali di rallentamento negli Stati Uniti. Le previsioni indicano un aumento di 10.000 posti di lavoro a novembre, in netto calo rispetto ai 42.000 di ottobre. Questo suggerisce che l'allentamento del mercato del lavoro nella più grande economia mondiale è in costante crescita. Nel frattempo, in Asia, i dati diffusi mercoledì hanno mostrato che l'economia dell'Australia è cresciuta al ritmo annuale più veloce degli ultimi due anni nel terzo trimestre.



La forza diffusa su tutti i settori riduce lo spazio per ulteriori allentamenti della politica monetaria, sostenendo il dollaro australiano. Però, non tutti i segnali sono stati positivi. La rupia indiana si è indebolita, superando il livello psicologicamente importante di 90 per dollaro USA. La valuta è stata colpita da una debolezza nei flussi commerciali e di portafoglio. Si aggiungono le preoccupazioni persistenti per la mancanza di un accordo commerciale con Washington. La dinamica dei flussi di capitale resta un elemento chiave per delineare le strategie investimento 2024 a livello internazionale, specialmente quando si analizza il rapporto tra tassi BCE Fed e performance

- valutarie. La volatilità del mercato, seppur complessa, offre spunti continui per l'analisi rischio mercato B2B.