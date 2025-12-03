Forte rialzo per il FTSE MIB: le azioni italiane volano grazie ai dati PMI e alla svolta FED



È stata registrata la velocità di crescita più elevata in oltre due anni e mezzo. Il miglioramento del sentiment non si è basato solo sulla forza economica interna. Anche le notizie giunte dagli Stati Uniti hanno fornito una carica notevole al mercato. In particolare, ha alimentato le speranze la notizia secondo cui il presidente Trump avrebbe bruscamente cancellato gli incontri con i finalisti per la presidenza della FED. Questa mossa ha rafforzato l'ipotesi che il candidato più accomodante, Hassett, possa sostituire Powell entro maggio. L'aspettativa di una politica monetaria meno restrittiva ha immediatamente acceso l'interesse degli investitori per asset rischiosi e per le azioni italiane in crescita. Diverse azioni italiane in crescita hanno guidato il rally. Stellantis è stata la regina della giornata. Il titolo ha registrato un impressionante balzo del 7,7% dopo che la banca d'investimento UBS ha migliorato il suo giudizio sul titolo, portandolo a "Buy".



Un altro grande risultato è stato quello di Leonardo, che è cresciuta di oltre l'1,7%. Il settore della difesa e aerospazio ha beneficiato dell’incertezza geopolitica, accentuata dal fallimento dei colloqui tra USA e Russia volti a raggiungere un accordo di pace per l'Ucraina. Hanno chiuso la giornata con importanti guadagni anche altri nomi pesanti del listino:

- STMicroelectronics è salita del 5,6%;

- Ferrari ha aggiunto il 2,6%;

- MPS ha guadagnato l'1,4%. Non tutte le blue chip hanno seguito la scia positiva. Alcuni settori chiave hanno mostrato segnali di debolezza. Molti titoli finanziari e le utility hanno registrato cali superiori all'1%. Nonostante il forte flusso di capitali sul mercato, questa pressione settoriale indica una potenziale rotazione degli investitori. I ribassi più marcati hanno interessato alcune società specifiche:

- Prysmian ha perso il 2,5%;

- Lottomatica ha ceduto il 3,1%. La performance di queste aziende riflette dinamiche settoriali particolari, distinte dal quadro macroeconomico estremamente favorevole generato dal rafforzamento dei dati PMI Italia.



La FTSE MIB performance complessiva, ciononostante, mantiene un orientamento rialzista robusto, consolidando la posizione del mercato italiano come polo di attrazione per gli investimenti mercato Italia.