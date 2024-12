Tutto quello che bisogna sapere sull'It Wallet, il portafoglio digitale arriva per tutti dal 4 dicembre





Dal 4 dicembre, l'app IO si arricchisce e diventa il portafoglio digitale degli italiani, consentendo di avere sempre con sé patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi, promosso dal Governo e dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Un percorso graduale verso la completa disponibilità

Il progetto IT Wallet è stato implementato per fasi, partendo da un gruppo ristretto di cittadini il 23 ottobre per poi estendersi progressivamente.

Prima 50.000, poi 250.000, fino ad arrivare a 1 milione di utenti il 20 novembre. Finalmente, dal 4 dicembre, il servizio è accessibile a tutti gli utenti dell'app IO. Per utilizzare IT Wallet, è fondamentale aggiornare l’app all’ultima versione disponibile su Android e iOS. Chi non possiede l’applicazione deve scaricarla.

Cosa offre IT Wallet?

IT Wallet permette di dematerializzare alcuni documenti essenziali, semplificando la vita quotidiana. Patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità possono essere esibiti digitalmente, con lo stesso valore legale dei documenti fisici. La patente digitale, ad esempio, è valida per i controlli delle forze dell'ordine sul territorio nazionale. La tessera sanitaria digitale consente di accedere ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mentre la carta europea della disabilità digitale mantiene le stesse prerogative di quella cartacea.

Insomma, una piccola rivoluzione digitale nella quale si inserisce anche l'Italia, una comodità per tutti coloro che desiderano snellire il proprio portafoglio, mantenendo comunque la sicurezza e la validità dei documenti tradizionali. Ma se perdo il telefono? Mi sento strana, senza il portafoglio gonfio in borsa.