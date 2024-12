TeamViewer smart service: la soluzione per l'assistenza remota nell'industria 4.0





TeamViewer ha presentato Smart Service, una piattaforma innovativa che integra realtà aumentata e accesso remoto per rivoluzionare l'assistenza post-vendita nel settore industriale. Questa soluzione si propone di affrontare le crescenti sfide legate ai tempi di inattività, alla carenza di personale qualificato e alla crescente complessità dei macchinari.

Assistenza remota: una necessità per l'industria moderna

L'industria manifatturiera si trova ad affrontare costi elevati a causa dei tempi di inattività non pianificati, stimati da Deloitte in oltre 50 miliardi di dollari all'anno.

A questo si aggiunge la previsione di una carenza di 2,1 milioni di lavoratori qualificati entro il 2030, con perdite economiche potenzialmente superiori ai 1.000 miliardi di dollari. TeamViewer Smart Service si pone come soluzione a queste problematiche, offrendo una piattaforma integrata per l'accesso e il controllo remoto, potenziata da strumenti di assistenza basati sulla realtà aumentata (AR). Questa combinazione di tecnologie permette ai produttori di intervenire rapidamente e in modo efficiente sui guasti, minimizzando i tempi di fermo macchina e massimizzando la produttività, anche con personale ridotto. Secondo Mei Dent, Chief Product and Technology Officer di TeamViewer, Smart Service va oltre il tradizionale supporto remoto, unificando le funzionalità IT e OT in un'unica piattaforma, garantendo così la continuità operativa e l'efficienza, soprattutto in periodi di difficoltà.

0'>

Clicca per ingrandire l'immagine