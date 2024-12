Produzione Usa: segnali di ripresa a novembre, ma le incertezze restano





L'industria manifatturiera statunitense mostra timidi segnali di ripresa a novembre, con una crescita degli ordini per la prima volta in otto mesi e un calo dei prezzi delle materie prime. Tuttavia, il settore non è ancora fuori pericolo, con la produzione che rimane debole e le prospettive future incerte.

Indice ISM in crescita, ma sotto la soglia chiave

Secondo l'Institute for Supply Management (ISM), l'indice PMI manifatturiero è salito a 48,4 a novembre, il livello più alto degli ultimi cinque mesi, rispetto a 46,5 di ottobre. Pur segnando un miglioramento, l'indice rimane al di sotto della soglia di 50, che indica una contrazione del settore.

Questo è l'ottavo mese consecutivo sotto tale soglia. Timothy Fiore, presidente del comitato di indagine dell'ISM, ha sottolineato come la produzione sia rallentata a novembre, in linea con la debolezza della domanda e degli ordini arretrati. I fornitori continuano ad avere capacità disponibile, con tempi di consegna in miglioramento, ma si ripresentano alcune carenze di prodotto. Stephen Stanley, economista capo di Santander U.S. Capital Markets, ha evidenziato come l'ottimismo delle imprese sia cresciuto dopo le elezioni del 2016, portando a un aumento dell'indice ISM per quattro mesi consecutivi. Un andamento simile potrebbe ripetersi, anche se i fondamentali del settore manifatturiero rimangono deboli.

Pochi settori in crescita, preoccupazioni per i dazi

Solo tre settori, tra cui quello informatico ed elettronico, hanno registrato una crescita a novembre.

I produttori di prodotti informatici ed elettronici hanno segnalato acquisti rimandati, ma si lamentano della carenza di manodopera tecnica qualificata. Questi dati suggeriscono che se da una parte vi sono segnali incoraggianti come la crescita degli ordini, dall'altra la ripresa del settore manifatturiero statunitense è ancora incerta e dipenderà da diversi fattori, tra cui l'evoluzione delle politiche commerciali e l'andamento dell'inflazione.