Piazza Affari vola sulle ali delle possibili fusioni bancarie





La borsa di Milano chiude in testa ai listini europei, trainata dalle voci di possibili nuove aggregazioni nel settore bancario. Banche protagoniste a Piazza Affari Piazza Affari ha brillato oggi, chiudendo in rialzo dell'1%, in linea con Madrid e al di sopra degli altri principali indici europei. A trainare il listino milanese, le speculazioni su possibili fusioni bancarie, con la Popolare di Sondrio in particolare evidenza, registrando un impressionante +7%. Il mercato sembra scommettere su un ruolo da protagonista dell'istituto valtellinese nel risiko bancario. UniCredit ha guadagnato l'1,9%, alimentando le ipotesi di un possibile rilancio su Banco BPM, che a sua volta ha chiuso a +1,4%.

Saipem e Stellantis in rialzo, Nexi in calo Buone notizie anche per Saipem, che ha beneficiato del rialzo del prezzo del petrolio, chiudendo la giornata a +2,8%. Stellantis ha recuperato terreno, segnando un +1,6% mentre prosegue la ricerca del nuovo amministratore delegato. Tra i titoli in calo, spicca Nexi, che ha perso il 3,8% dopo il forte rialzo della vigilia. E in una giornata così positiva, si inserisce anche l'exploit della Popolare di Sondrio. Un segnale, forse, di un nuovo assetto del sistema bancario italiano, sempre più orientato verso concentrazioni e fusioni? Tensioni geopolitiche e mercati internazionali Sul fronte internazionale, le tensioni politiche hanno influenzato l'andamento dei mercati. Le difficoltà del governo francese guidato da Michel Barnier hanno frenato la crescita del Cac40 di Parigi, mentre il Dax tedesco si è mantenuto stabile, vicino ai massimi storici.

Dall'Asia giungono notizie preoccupanti: l'introduzione della legge marziale in Corea del Sud ha scosso i mercati, con i fondi negoziati a livello globale che hanno subito perdite superiori al 5%, il cui impatto si vedrà solo alla riapertura dei mercati asiatici.