Iliad down: problemi di connessione in tutta Italia





Nella mattinata di martedì 3 dicembre, numerosi utenti Iliad hanno segnalato disservizi sulla rete mobile e fissa in diverse aree d'Italia. Il picco delle segnalazioni si è registrato intorno alle 9.48, con oltre 5.000 segnalazioni su DownDetector. In realtà sembra che i problemi siano un po' a macchia di leopardo.

Un'ondata di disservizi

Già dalle prime ore della mattinata, intorno alle 8.30, gli utenti Iliad hanno iniziato a sperimentare difficoltà di connessione. La situazione è poi peggiorata rapidamente, con un'impennata di segnalazioni che ha raggiunto il culmine intorno alle 9.

48. La mappa dei disservizi su DownDetector mostrava problemi diffusi su tutto il territorio nazionale, interessando sia la rete mobile che quella fissa offerta dall'operatore. Ancora incerte le cause del down, ma tanti, giustamente, si chiedono cosa sia successo. La società per ora non si è espressa. A subire il disagio maggiore, i clienti che si affidano alla connessione mobile per lavoro o per lo studio. Immaginate la frustrazione di non poter accedere a email o piattaforme di e-learning proprio quando ne avreste più bisogno. Una bella seccatura, non c'è che dire.

La portata del disagio

Sebbene DownDetector fornisca un'indicazione importante dell'entità del problema, è probabile che il numero effettivo di utenti colpiti sia superiore a quello registrato. Non tutti, infatti, utilizzano piattaforme come DownDetector per segnalare i disservizi. Molti potrebbero aver semplicemente riavviato il telefono o atteso pazientemente il ripristino della connessione.

Dopotutto, la connettività è diventata un bene primario.