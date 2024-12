Disoccupazione in calo in Spagna a novembre: segnale positivo per la zona Euro





La Spagna registra un calo della disoccupazione a novembre 2024, raggiungendo il livello più basso dal 2007. Un segnale positivo per l'economia iberica.

Segnali positivi dal mercato del lavoro spagnolo

Il mercato del lavoro spagnolo mostra segnali incoraggianti. Secondo i dati diffusi dal Ministero del Lavoro spagnolo, a novembre il numero dei disoccupati è aumentato di 16.000 unità. Un dato di per sé non positivo, ma decisamente migliore rispetto all'aumento di 26.800 unità registrato a settembre e ben al di sotto delle previsioni degli analisti, che stimavano una crescita di 29.



300 unità. Ancora più rilevante il confronto con novembre 2023, che evidenzia un calo di ben 148.813 disoccupati, pari a una diminuzione del 5,44%. Il numero complessivo dei disoccupati si attesta a 2.586.018 persone, il dato più basso per il mese di novembre dal 2007. Un altro segnale positivo arriva dalla disoccupazione giovanile, che scende di 3.796 unità, attestandosi sotto la soglia dei 200.000. Questi dati suggeriscono una tendenza positiva nel mercato del lavoro spagnolo, sebbene la prudenza sia d'obbligo, viste le incertezze dell'attuale contesto economico globale. L'economia spagnola, dunque, sembra reggere, e non è cosa da poco in un periodo come questo, intricato e pieno di incognite. Qualcuno direbbe che si tratta di una buona notizia, senza dubbio. Questi dati, per quanto positivi, vanno comunque analizzati con attenzione, considerando le possibili fluttuazioni del mercato.

Il governo spagnolo dovrà attuare politiche mirate per sostenere l'occupazione e promuovere la crescita economica.