Crisi politica in Francia: Barnier fiducioso, ma i mercati tremano, il 4 dicembre può essere drammatico





Michel Barnier, premier francese, si dichiara ottimista sulla possibilità di superare il voto di sfiducia di domani, nonostante la delicata situazione politica. I mercati, però, reagiscono con preoccupazione, temendo l'impatto di una possibile crisi di governo.

Barnier e Macron: appelli alla responsabilità e accuse di cinismo

Michel Barnier, in un'intervista televisiva, ha invocato la responsabilità dei deputati, sottolineando la gravità della situazione e l'importanza dell'interesse nazionale.

Ha negato qualsiasi logica di mercanteggiamento con il Rassemblement National di Marine Le Pen, che si prepara a votare contro il governo insieme alla sinistra. Il premier ha avvertito delle conseguenze di una possibile sfiducia, evidenziando il rischio di un aumento dell'imposta sul reddito per milioni di francesi a causa dell'impossibilità di indicizzare gli scaglioni all'inflazione.

Emmanuel Macron, in visita a Riad, ha respinto le richieste di dimissioni provenienti dall'opposizione, definendole "fantapolitica". Ha ribadito l'intenzione di rimanere in carica fino alla fine del mandato nel 2027, sottolineando di essere stato eletto due volte dal popolo francese. Ha criticato il Rassemblement National per l'intenzione di votare la mozione di sfiducia, definendo il loro atteggiamento "cinismo insostenibile". Macron ha inoltre invitato a non alimentare il panico evocando una crisi finanziaria, ribadendo la solidità dell'economia francese.

Il ministro delle Finanze, Antoine Armand, ha avvertito delle gravi conseguenze economiche di una potenziale caduta del governo.