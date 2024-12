Crescita moderata per i servizi in Australia: indice PMI di novembre





Il settore dei servizi australiano ha continuato la sua espansione a novembre, seppur a un ritmo più moderato rispetto al mese precedente. Secondo l'ultimo rapporto PMI (Purchasing Managers' Index) di S&P Global, l'indice dell'attività commerciale si è attestato a 50.5, in calo rispetto al 51.0 di ottobre. Questo valore, pur rimanendo sopra la soglia dei 50 punti che separa la crescita dalla contrazione, segnala un rallentamento nell'espansione del settore. Nonostante il rallentamento, questo è il decimo mese consecutivo di crescita per i servizi australiani, un segnale positivo per l'economia del paese.

Fattori di crescita e fiducia aziendale

La crescita è stata trainata dall'aumento dei nuovi ordini, sostenuto da una domanda interna robusta e da efficaci strategie di sviluppo commerciale da parte delle imprese. Il settore dell'informazione e della comunicazione ha registrato le migliori performance in termini di crescita di nuovi ordini e attività. Anche l'occupazione ha continuato a crescere, con le aziende che hanno assunto nuovo personale per gestire il carico di lavoro. Questo ha portato a una riduzione degli ordini arretrati, il settimo calo consecutivo, e al tasso più rapido da luglio. Segno tangibile questo dell'ottimismo da parte delle aziende australiane.

Inflazione e prospettive future

L'inflazione dei prezzi di vendita ha raggiunto il livello più basso da dicembre 2020, scendendo al di sotto della media della serie storica. Questo nonostante un aumento dei costi medi di produzione a novembre, dovuto principalmente all'incremento dei costi dei materiali e dei salari.

