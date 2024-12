Corea del Sud: revocata la legge marziale dopo le proteste. Attese per l'aspetto economico





Il presidente Yoon Suk-yeol revoca la legge marziale dopo il voto contrario del Parlamento e le proteste dei cittadini.

La Corea del Sud tira un sospiro di sollievo dopo una giornata di alta tensione. Il presidente Yoon Suk-yeol ha revocato la legge marziale, precedentemente dichiarata a causa di presunte simpatie filo-nordcoreane del Parlamento. La decisione è arrivata dopo un voto contrario unanime dell'Assemblea Nazionale e intense manifestazioni di piazza.

Dalla dichiarazione alla revoca: una giornata di tensione

La giornata era iniziata con un annuncio shock da parte del presidente Yoon, che in un discorso alla nazione aveva dichiarato la legge marziale, accusando il Parlamento, controllato dall'opposizione, di paralizzare l'azione di governo e di avere simpatie per il regime di Pyongyang. La dichiarazione, un fulmine a ciel sereno, ha immediatamente scatenato la reazione dei cittadini sudcoreani, scesi in piazza a migliaia per protestare contro la decisione presidenziale. Gli scontri con le truppe schierate per far rispettare la legge marziale si sono intensificati nelle ore successive. L'atmosfera era pesante, ricordando i tempi bui della dittatura militare. Questo in un Paese che, dopo le Olimpiadi del 1988, aveva faticosamente costruito un'immagine democratica e moderna, grazie al successo del K-pop e del cinema, culminata con il premio Nobel per la Letteratura a Han Kang nel 2024.

