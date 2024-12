Calo dell'industria e dimissioni a sorpresa in Stellantis





L'industria italiana continua a rallentare, mentre il settore automotive affronta nuove sfide con le dimissioni di Carlos Tavares da Stellantis. L'industria italiana in affanno Per il quinto mese consecutivo, il fatturato dell'industria italiana è in calo. Secondo i dati Istat, il valore del fatturato ha raggiunto il livello più basso dall'inizio del 2022, mentre il volume è ai minimi da febbraio 2021. Questa flessione è dovuta a molteplici fattori. La recessione in Germania, principale partner commerciale dell'Italia, ha sicuramente pesato sui risultati. Inoltre, gli effetti persistenti della crisi energetica continuano a gravare sull'industria.

Un altro elemento di incertezza è rappresentato dall'annuncio del presidente eletto Trump di introdurre nuovi dazi su prodotti provenienti da Cina, Canada e Messico a partire dal gennaio 2025. Questa prospettiva preoccupa l'Europa, come evidenziato dalle parole di Christine Lagarde, presidente della BCE. In un'intervista al *Financial Times*, Lagarde ha espresso timori per un possibile conflitto commerciale con gli Stati Uniti, suggerendo un approccio collaborativo da parte dell'Europa. Ha ipotizzato, ad esempio, l'acquisto di gas naturale liquefatto o equipaggiamenti per la difesa dagli USA, invece di rispondere con ulteriori barriere tariffarie. Scossone nel settore automotive: Tavares lascia Stellantis In questo contesto economico già complesso, arriva la notizia a sorpresa delle dimissioni di Carlos Tavares da Stellantis. Tavares, figura chiave nella fusione tra PSA e FCA nel 2020, lascia l'azienda in un momento delicato per il settore automotive.

Ci si chiede quali strategie adotterà Stellantis per fronteggiare le sfide attuali e chi raccoglierà l'eredità di Tavares in un momento così critico. Insomma, una situazione complessa che richiede attenzione e analisi approfondite.