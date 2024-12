Bank J. Safra Sarasin acquisisce MIV Asset Management





Bank J. Safra Sarasin espande la sua offerta di investimenti tematici con l'acquisizione di MIV Asset Management, specializzata nel settore Medtech.

Un'acquisizione strategica nel settore Medtech

Bank J. Safra Sarasin ha annunciato l'acquisizione di MIV Asset Management, una società di gestione patrimoniale rinomata per la sua esperienza negli investimenti in Medtech (tecnologia medica). Questa acquisizione rappresenta un passo importante per Bank J. Safra Sarasin, che mira a rafforzare la propria presenza nel settore degli investimenti tematici. MIV, con il suo fondo di punta MIV Global Medtech Fund (4 stelle Morningstar), il più grande fondo medtech puro gestito al di fuori degli Stati Uniti, porta in dote una profonda conoscenza del settore e un approccio innovativo.

L'integrazione di MIV nel portafoglio di strategie azionarie tematiche di Bank J. Safra Sarasin offrirà nuove opportunità di investimento a investitori privati e istituzionali.

Le prospettive di crescita del settore Medtech

Il settore Medtech si presenta con interessanti prospettive di crescita a lungo termine, trainato da diversi fattori. L'invecchiamento della popolazione mondiale, l'innovazione tecnologica, l'aumento delle malattie croniche e il crescente accesso all'assistenza sanitaria nei mercati emergenti contribuiscono a creare un contesto favorevole per gli investimenti in questo settore. In particolare, le applicazioni basate sull’AI rappresentano un'area di grande interesse e potenziale. MIV, mantenendo la sua attuale strategia di investimento e struttura organizzativa, si pone l'obiettivo di garantire una solida performance e un servizio continuo ai clienti.

businesscommunity.it/blog/images/03Dic2024Bank_J_Safra_Sarasin_acquisisce_MIV_Asset_Management' width='300' alt='Bank J. Safra Sarasin acquisisce MIV Asset Management'>

Clicca per ingrandire l'immagine