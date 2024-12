Azioni chip asiatiche in rialzo nonostante le nuove restrizioni Usa





Le azioni delle principali aziende di semiconduttori asiatiche, al di fuori della Cina, hanno registrato un aumento martedì, ignorando un nuovo round di restrizioni statunitensi sulle esportazioni di chip, mirate a indebolire la capacità di Pechino di produrre alcuni chip di fascia alta.

Impatto limitato sulle aziende sudcoreane

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande fornitore mondiale di chip a contratto, ha visto le sue azioni salire del 2,4%. Diverse azioni giapponesi legate ai chip hanno anch'esse guadagnato. Tokyo Electron è salita del 4,7%, Lasertec del 6,7%, Advantest del 3,9% e Renesas Electron del 2,2%.

Il conglomerato tecnologico giapponese Softbank, che detiene una quota nel progettista di chip britannico Arm, ha visto le sue azioni salire del 3,6%. Le ultime restrizioni sui chip dell'amministrazione Biden si concentreranno anche sulle vendite di chip di memoria ad alta larghezza di banda, il che potrebbe influenzare i due maggiori produttori mondiali di chip di memoria: le sudcoreane SK Hynix e Samsung. Le azioni di Samsung Electronics e SK Hynix, in ogni caso, sono aumentate rispettivamente dello 0,9% e dell'1,8%. Derrick Irwin, portfolio manager di Allspring Global Investments, ha dichiarato a "Street Signs Asia" della CNBC, martedì, che i controlli sulla memoria ad alta larghezza di banda avrebbero un impatto, in una certa misura, sui player sudcoreani. "Anche se riteniamo che l'impatto e le vendite di chip di memoria ad alta larghezza di banda in Cina siano ragionevolmente ridotti da parte di questi attori, nel complesso, e probabilmente saranno in grado di spostare quella domanda negli Stati Uniti e in altri mercati", ha affermato.

Clicca per ingrandire l'immagine