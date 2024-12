AI nel private banking: l'innovazione al servizio della consulenza





L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il mondo del private banking, offrendo nuove opportunità per consulenti e clienti. Secondo il nono rapporto dell'Osservatorio sul Private Banking della Liuc Business School e di Banca Generali, in collaborazione con Anima, Capital Group e Franklin Templeton, l’AI non sostituirà i consulenti, ma li supporterà, migliorando l'efficienza e la personalizzazione dei servizi. Un'evoluzione che promette di ridefinire il settore della gestione patrimoniale.

Il ruolo dell'AI nel private banking

L'AI si occuperà degli aspetti più tecnici e operativi, automatizzando processi e analizzando grandi quantità di dati.

Questo permetterà ai consulenti di dedicare più tempo alla consulenza strategica e relazionale, rafforzando il rapporto con i clienti. Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali, sottolinea l'importanza del rapporto di fiducia tra banker e cliente, un elemento centrale anche nel futuro del private banking. L'AI, quindi, non sostituisce il tocco umano, anzi lo valorizza. Durante la presentazione del rapporto, a cui hanno partecipato anche Anna Gervasoni (rettore Liuc), Davide Gatti (Anima), Matteo Astolfi (Capital Group) e Gianluca Maione (Franklin Templeton Italia), si è discusso di come l’AI stia trasformando il settore. L'AI offre vantaggi significativi, come l'assistenza virtuale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, processi di onboarding ottimizzati e una maggiore trasparenza nella gestione degli investimenti.

I vantaggi per i clienti e le banche

I clienti beneficeranno di servizi più personalizzati e di una maggiore reattività da parte dei consulenti.

