Dall'AI all'energia pulita: i 13 trend tecnologici che stanno trasformando l'economia secondo McKinsey

Questi dati offrono uno sguardo preciso sull'evoluzione di queste forze trainanti tra il 2020 e il 2024. Il risultato è un quadro dinamico di un futuro che è già qui.

La rivoluzione dell'AI

Il cuore pulsante di questa trasformazione è senza dubbio l'intelligenza artificiale, un campo in straordinaria espansione. Tra le sue molteplici sfaccettature, l'AI agentiva si distingue per un potenziale rivoluzionario. Questa tipologia di sistema di AI è in grado di pianificare ed eseguire autonomamente compiti complessi, muovendosi attraverso molteplici passaggi. Costruita su modelli fondazionali, può agire indipendentemente, comunicare con altri agenti e adattarsi a nuove informazioni. La sua crescita è stata esponenziale. Nel 2020, il punteggio di interesse per l'AI agentiva era quasi nullo (0.0001 su una scala da 0 a 1), e l'innovazione era a 0. Gli investimenti si attestavano a 0 miliardi di dollari. Ma il 2024 ha mostrato un balzo notevole: l'interesse è salito a 0.0033 e gli investimenti hanno raggiunto 1.1 miliardi di dollari.



La vera sorpresa, però, riguarda il mercato del lavoro: le offerte di impiego in questo settore sono aumentate del 985% tra il 2022 e il 2024. Questo dato testimonia una crescita vertiginosa e un'altissima domanda di competenze specifiche.

L'intelligenza artificiale nel suo complesso, intesa come sistemi informatici capaci di svolgere compiti che richiedono tipicamente l'intelligenza umana, ha mostrato una maturazione impressionante. Questi sistemi utilizzano algoritmi e dati per riconoscere schemi, prendere decisioni e imparare dalle esperienze. Nel 2020, l'interesse era già significativo (0.16) e l'innovazione solida (0.43). Gli investimenti ammontavano a 64 miliardi di dollari. Oggi, nel 2024, l'interesse è schizzato a 0.91 e l'innovazione a 0.89, quasi al massimo della scala. Il capitale investito è quasi raddoppiato, toccando i 124.3 miliardi di dollari. Anche le opportunità lavorative sono cresciute, con un aumento del 35% nelle offerte di lavoro tra il 2022 e il 2024. Questo evidenzia come l'AI non sia solo una promessa, ma una realtà che sta ridefinendo il mercato.





Le frontiere del calcolo e della connettività

Oltre all'AI, altre aree tecnologiche stanno spingendo i confini del possibile. I semiconduttori specifici per applicazioni ne sono un esempio lampante. Si tratta di chip progettati per compiti specializzati, come l'addestramento di AI su larga scala. Questi componenti offrono velocità, efficienza energetica e prestazioni superiori rispetto ai chip generici. Nel 2020, il loro interesse era 0.05, l'innovazione 0.49 e gli investimenti 3 miliardi di dollari. Nel 2024, l'interesse è salito a 0.14 e l'innovazione a 0.52. Gli investimenti hanno quasi triplicato il loro valore, arrivando a 7.5 miliardi di dollari, con un aumento del 22% nelle offerte di lavoro tra il 2022 e il 2024.

La connettività avanzata è un altro pilastro fondamentale della trasformazione digitale. Include tecnologie come le reti wireless a basso consumo, il 5G, i futuri sistemi 6G, gli standard Wi-Fi 6 e 7, e i satelliti in orbita bassa (LEO). Nel 2020, l'interesse era 0.07 e l'innovazione 0.34. Gli investimenti erano pari a 44 miliardi di dollari.



Nel 2024, l'interesse è leggermente cresciuto a 0.1, e l'innovazione a 0.42. Gli investimenti si sono mantenuti stabili a 44.2 miliardi di dollari. Curiosamente, le offerte di lavoro in questo settore hanno mostrato una leggera flessione, diminuendo del 14% tra il 2022 e il 2024.

Il cloud e l'edge computing rappresentano un approccio cruciale per ottimizzare le prestazioni delle infrastrutture digitali, distribuendo i carichi di lavoro tra data center remoti e nodi locali. Questo sistema riduce la latenza, i costi di trasferimento dei dati e migliora la sicurezza. Nel 2020, l'interesse era 0.07, l'innovazione 0.17 e gli investimenti ammontavano a 106 miliardi di dollari. Nel 2024, l'interesse è salito a 0.11 e l'innovazione a 0.21. Ciononostante, gli investimenti sono diminuiti a 80.8 miliardi di dollari, mentre le offerte di lavoro hanno registrato un modesto aumento del 2% tra il 2022 e il 2024.

Le tecnologie di realtà immersiva, che comprendono la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR), sono sempre più presenti nel nostro immaginario e nelle applicazioni pratiche.



Occhiali smart AR, feedback aptici avanzati e miglioramenti dell'AI per il rendering sono alcuni esempi. Nel 2020, l'interesse era 0.06, l'innovazione 0.13 e gli investimenti 10 miliardi di dollari. Per il 2024, l'interesse è aumentato a 0.14 e l'innovazione a 0.19. Gli investimenti, però, sono scesi a 6 miliardi di dollari. Anche le offerte di lavoro hanno subito un calo dell'11% tra il 2022 e il 2024.

La fiducia digitale e la cybersecurity sono più che mai essenziali in un mondo sempre più connesso. Queste tecnologie e pratiche mirano a garantire interazioni digitali sicure e trasparenti, attraverso la verifica dell'identità, la protezione dei dati, la crittografia e i sistemi di fiducia basati su blockchain. Nel 2020, l'interesse era 0.07, l'innovazione 0.08 e gli investimenti 37 miliardi di dollari. Quattro anni dopo, nel 2024, l'interesse è salito a 0.17 e l'innovazione a 0.13. Gli investimenti sono raddoppiati, raggiungendo i 77.8 miliardi di dollari, con un incremento del 7% nelle offerte di lavoro tra il 2022 e il 2024.

Le tecnologie quantistiche sfruttano le proprietà uniche della meccanica quantistica per calcoli ultra-veloci, reti di comunicazione sicure e sensori ad alta sensibilità.



Sebbene ancora in una fase molto iniziale, il loro potenziale è immenso. Nel 2020, interesse e innovazione erano molto bassi (rispettivamente 0.01 e 0.02), con investimenti di 1 miliardo di dollari. Nel 2024, l'interesse è salito a 0.02 e l'innovazione a 0.04. Gli investimenti sono raddoppiati a 2 miliardi di dollari. Nondimeno, le offerte di lavoro hanno registrato una diminuzione del 15% tra il 2022 e il 2024, suggerendo che l'applicazione commerciale è ancora lontana.

L'ingegneria all'avanguardia

L'ingegneria all'avanguardia sta aprendo nuove frontiere in settori cruciali. Il futuro della robotica ne è un esempio lampante, con progressi significativi nello sviluppo di robot autonomi e semi-autonomi, capaci di adattarsi e interagire con l'ambiente in tempo reale. Questi includono robot mobili autonomi e robot umanoidi. Nel 2020, interesse e innovazione erano molto bassi (0.01 e 0.03), con 4 miliardi di dollari di investimenti. Nel 2024, l'interesse è rimasto a 0.01, mentre l'innovazione è leggermente cresciuta a 0.05. Gli investimenti sono quasi raddoppiati, raggiungendo i 7 miliardi di dollari.



Le offerte di lavoro, però, hanno subito una leggera flessione del 2% tra il 2022 e il 2024.

Il futuro della mobilità è un altro campo in rapida evoluzione, che mira a rendere i sistemi di trasporto più efficienti, sicuri e sostenibili. Comprende veicoli autonomi ed elettrici, droni, soluzioni di mobilità aerea urbana (come gli aerei a decollo e atterraggio verticale elettrici) e la micromobilità (e-scooter, e-bike). Nel 2020, l'interesse era 0.1, l'innovazione 0.11 e gli investimenti massicci, pari a 198 miliardi di dollari. Nel 2024, l'interesse è salito a 0.23 e l'innovazione a 0.2. Gli investimenti, però, sono diminuiti a 131.6 miliardi di dollari. Le offerte di lavoro hanno comunque registrato un incremento del 6% tra il 2022 e il 2024.

La bioingegneria applica i principi dell'ingegneria alla biologia, sfruttando progressi come l'editing genetico e la biologia sintetica per migliorare la salute umana, trasformare le catene del valore alimentare e creare offerte innovative. Era un settore con alto interesse (0.11) e innovazione (0.35) già nel 2020, con 127 miliardi di dollari di investimenti.



Nel 2024, l'interesse è rimasto stabile a 0.11, l'innovazione è cresciuta a 0.4. Con tutto ciò, gli investimenti sono crollati a 57.3 miliardi di dollari. Questo settore ha registrato anche il calo più significativo nelle offerte di lavoro, pari al 17% tra il 2022 e il 2024.

Le tecnologie spaziali spaziano dai sistemi satellitari ai veicoli di lancio e alle missioni di esplorazione. Costellazioni satellitari in orbita terrestre bassa e connettività diretta da spazio a dispositivo sono tra le aree di punta. Nel 2020, interesse e innovazione erano bassi (0.07 e 0.06), con 7 miliardi di dollari di investimenti. Nel 2024, l'interesse è salito a 0.12 e l'innovazione a 0.07. Gli investimenti sono leggermente aumentati a 9.3 miliardi di dollari. Però, le offerte di lavoro hanno subito un calo del 9% tra il 2022 e il 2024.

Infine, il futuro dell'energia e delle tecnologie per la sostenibilità si concentra sulla trasformazione del panorama energetico globale verso un modello più sostenibile e resiliente. Questo include tecnologie per elettroni puliti, elettrificazione e molecole pulite.



Già nel 2020, l'interesse era alto (0.35) e l'innovazione discreta (0.29), con investimenti imponenti di 176 miliardi di dollari. Nel 2024, l'interesse è esploso a 0.65 e l'innovazione a 0.37. Gli investimenti sono cresciuti ulteriormente, raggiungendo la cifra record di 223.2 miliardi di dollari. Nonostante questa crescita robusta, le offerte di lavoro hanno registrato una diminuzione del 6% tra il 2022 e il 2024.

In sintesi, il panorama tecnologico è dominato dall'ascesa incontenibile dell'AI, sia nella sua forma generale che in quella agentiva, che promette di rivoluzionare il mondo del lavoro. Accanto a questa, l'energia e la sostenibilità si confermano come i settori dove gli investimenti sono più consistenti, riflettendo una priorità globale verso un futuro più verde. Le tendenze esaminate offrono una panoramica delle forze che stanno modellando la nostra economia e la nostra società, un costante equilibrio tra innovazione, domanda di mercato e capitale.