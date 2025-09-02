Oro oltre ogni limite: le ragioni dietro il record storico



Gli investitori hanno aumentato la domanda di lingotti d'oro, considerandoli una protezione efficace contro l'inflazione e la vasta incertezza macroeconomica che caratterizza il panorama attuale. La ricerca di stabilità è palpabile. A fomentare ulteriormente questa recente corsa all'oro vi sono le crescenti preoccupazioni riguardo all'indipendenza della Federal Reserve, specie dopo le pressioni esercitate da Donald Trump sul presidente Jay Powell e l'intenzione di destituire la governatrice Lisa Cook. Queste tensioni, insieme alle attese per un taglio dei tassi, hanno dato un impulso significativo.

Un'importante fonte di domanda che ha sostenuto i prezzi proviene dai flussi di capitale verso gli Exchange Traded Funds (ETF) legati all'oro. Goldman Sachs, in una nota recente, ha evidenziato come questi investimenti siano diventati cruciali. Gli analisti della banca prevedono che il prezzo spot dell'oro possa raggiungere i 4.000 dollari l'oncia troy entro la metà del prossimo anno. Questo testimonia una previsione di ulteriore rafforzamento per il metallo prezioso.



Dal 2023, i prezzi dell'oro sono quasi raddoppiati, spinti in larga parte dall'aumento delle riserve detenute dalle banche centrali. Lo scorso anno, l'oro ha superato l'euro, diventando la seconda riserva di valore più comune detenuta dalle banche centrali globali dopo il dollaro, rappresentando circa il 20 percento delle riserve ufficiali mondiali. Un cambiamento notevole nel panorama finanziario globale. Tra i maggiori acquirenti di oro lo scorso anno, secondo il World Gold Council, figurano:

- India;

- Cina;

- Turchia;

- Polonia. Questi paesi hanno consolidato le loro posizioni in oro, rafforzando la sua centralità come bene rifugio internazionale. L'interesse per l'oro resta altissimo, un segnale chiaro dei tempi incerti che stiamo attraversando.