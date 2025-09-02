Inflazione stabile nell'euro zona e la tempesta in Nestle: Le attese per le mosse della Federal Reserve



I numeri forniti da Paesi chiave come Germania, Francia, Italia e Spagna la scorsa settimana hanno evidenziato una pressione sui prezzi vicina all'obiettivo prefissato dalla Banca Centrale Europea (BCE). La BCE, dal canto suo, ha mantenuto i suoi tassi di interesse chiave al 2% nella riunione di politica monetaria di luglio. Il mercato si aspetta una conferma di questa posizione anche nel mese corrente, prima che si possa aprire un dibattito sui possibili tagli dei tassi durante l'autunno. È una situazione che porta molta attenzione sulla politica monetaria futura.





Nel frattempo, il gigante alimentare Nestle è stato scosso da un evento improvviso. L'azienda ha infatti licenziato Laurent Freixe, il suo amministratore delegato, esattamente un anno dopo la sua nomina. La motivazione ufficiale di tale decisione risiede nella mancata dichiarazione di una relazione sentimentale con un subalterno. Questo licenziamento giunge in un periodo già turbolento per la società: segue a distanza di un anno la partenza improvvisa del suo predecessore, Mark Schneider, e appena due mesi e mezzo dopo l'annuncio che il presidente di lunga data, Paul Bulcke, avrebbe lasciato l'incarico nel 2026.



Questi eventi cumulativi disegnano uno dei momenti più complessi nella storia del produttore di KitKat. Sul fronte finanziario, le azioni di Nestle hanno registrato un calo superiore al 17% negli ultimi dodici mesi, una performance decisamente inferiore rispetto all'indice paneuropeo STOXX 600, che nello stesso periodo ha guadagnato il 5%.





Dall'altra parte dell'Atlantico, l'attenzione dei mercati si concentra sul prossimo rapporto sui posti di lavoro negli USA, atteso per venerdì. Questo dato avrà un impatto significativo sulla traiettoria della politica monetaria a breve termine della Federal Reserve. Gli investitori, in generale, si aspettano un taglio dei tassi di 25 punti base in occasione della riunione di settembre. La cautela degli operatori è però accentuata dai continui attacchi alla Federal Reserve da parte del Presidente Donald Trump. I suoi tentativi di destituere la governatrice Lisa Cook e le potenziali nomine di figure più accomodanti all'interno della banca centrale alimentano la preoccupazione.



Inoltre, le recenti dichiarazioni del Segretario al Tesoro Scott Bessent hanno sollevato ulteriori interrogativi sull'indipendenza e la credibilità della Federal Reserve. La Fed dovrebbe essere indipendente. La Fed è indipendente, ma io, io penso anche che abbiano commesso molti errori, ha affermato Bessent in un'intervista. Questo clima di incertezza e le scommesse sui tagli dei tassi hanno mantenuto il dollaro sotto pressione, spingendo il prezzo dell'oro oltre la soglia dei 3.500 dollari l'oncia, un nuovo record storico. Il metallo prezioso ha visto un aumento del 33% quest'anno, dopo un guadagno del 27% l'anno precedente, consolidando il suo ruolo di bene rifugio in periodi di volatilità.