HCOB PMI Manifatturiero eurozona: ad agosto Francia e Germania accentuano la crisi

La situazione sta peggiorando e in fretta

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “Le cose stanno peggiorando e in fretta. Il settore manifatturiero è bloccato in condizioni che vanno peggiorando allo stesso forte tasso da tre mesi, spingendo la recessione ad un pauroso ventiseiesimo mese se non di più. I nuovi ordini, sia a livello nazionale che estero, stanno rallentando ulteriormente, dissipando qualsiasi speranza sul breve termine di una ripresa. Come se non bastasse, i prezzi d’acquisto stanno continuando a crescere da giugno. L’unica consolazione è che ad agosto, le aziende sono riuscite a trasferire parte dei maggiori costi ai clienti. La fase deflazionistica nel manifatturiero potrebbe star giungendo a termine. Per la prima volta da aprile dell’anno scorso i prezzi alla vendita sono aumentati, trascinati da Francia, Paesi Bassi, Grecia e Italia. Ciò potrebbe essere problematico per la BCE che sta lottando con l’inflazione persistente nel terziario contando sulla contrazione dei prezzi del manifatturiero per mantenere la disinflazione sotto controllo. I maggiori costi di trasporto sono in parte la causa di questo incremento della pressione dei prezzi. Benché l’aumento dei prezzi nel manifatturiero sia ancora modesto, la BCE certamente terrà sotto controllo gli sviluppi. Tra i paesi dell’eurozona inclusi nell’indagine PMI, Austria, Italia e Irlanda stanno andando in controtendenza. Diversamente dagli altri, i relativi indici stanno crescendo invece che diminuire. Il PMI del manifatturiero italiano è appena sotto la soglia di 50.0 accennando a una quasi stagnazione piuttosto che a un declino vero e proprio. La Spagna è in una situazione simile, tenendosi appena al di sopra della soglia di 50.0, mentre la Grecia è ancora in testa. Ma con una crisi così generalizzata nella regione, non c’è ragione di credere che le cose miglioreranno presto”.