HCOB PMI Manifatturiero Italia: agosto ancora negativo ma in netto miglioramento

I dati dell’indagine di agosto hanno evidenziato un lieve calo degli acquisti di scorte, connesso dai partecipanti ai deboli livelli degli ordini. Alcune aziende hanno notato che la contrazione riflette acquisti automatizzati. Allo stesso tempo, le scorte degli acquisti sono diminuite di nuovo marcando quasi un anno e mezzo di riduzione. Per le aziende che hanno acquistato materiale, ad agosto, i tempi medi di consegna si sono accorciati grazie, a quanto pare, alla maggiore disponibilità presso i fornitori.

Dopo tre mesi di tagli, è aumentata la manodopera ad agosto. Anche se modesto, il tasso di creazione di posti lavoro è risultato il più rapido in cinque mesi. Con questo, i manifatturieri hanno potuto far diminuire i livelli di lavoro inevaso. Il tasso di contrazione è stato tuttavia il più lento in appena più di due anni.

Dopo che a luglio aveva toccato il livello minimo in sette mesi, la fiducia delle aziende italiane è cresciuta notevolmente ad agosto. Con la porzione maggiore di quella di pessimisti con 52% a 4%, il grado di ottimismo è stato il maggiore in tre anni. Previsioni fiduciose di domanda e la speranza di miglioramenti delle condizioni economiche sono state generalmente alla base della fiducia delle aziende. Anche se ancora forti, le pressioni dei costi affrontate dai manifatturieri si sono un po’ calmate ad agosto. Questo, assieme al notevole rialzo della fiducia, hanno portato le aziende ad incrementare le loro tariffe per la prima volta da febbraio 2023. L’aumento ha in parte riflesso il trasferimento dei costi ai clienti.