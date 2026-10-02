Piazza Affari e la corsa dei semiconduttori: il FTSE MIB sfida i freni sulla difesa



Mentre alcuni settori tradizionali faticano, l'industria dei chip sembra vivere una stagione di euforia pura, alimentata da dati macroeconomici che arrivano da oltreoceano. La reazione degli investitori è stata quasi paradossale: un mercato del lavoro statunitense meno brillante del previsto ha ridotto le paure di nuovi rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve, riaccendendo la fame di rischio. È quasi divertente notare come una notizia negativa per i lavoratori negli USA diventi il carburante perfetto per le azioni nostrane.

Il comparto dei semiconduttori ha dominato la scena con performance di assoluto rilievo:

- STMicroelectronics ha guidato la volata con un balzo del 6,7%;

- Technoprobe ha seguito a ruota chiudendo con un solido 6%;

- Prysmian ha confermato il trend positivo con un incremento del 4%. Questi numeri descrivono una giornata dove la tecnologia ha agito da scudo contro le incertezze globali.

Energia e lusso sostengono il listino

Non è stata però solo una questione di circuiti integrati.











Il settore delle utility ha mostrato una buona tenuta, con Enel che ha guadagnato l'1,5%. Anche il mondo dell'energia ha dato il suo contributo: Eni ha registrato un aumento dello 0,7% dopo aver confermato l'estensione dello sconto del 20% su diesel e benzina fino a fine ottobre. Il comparto del lusso non è rimasto a guardare, vedendo Brunello Cucinelli salire dell'1,5% in una giornata di ritrovata fiducia.

Il quadro però non è privo di ombre. Il settore bancario e finanziario ha sofferto a causa di una pressione inflazionistica nell'Unione Europea che ha raggiunto i livelli più alti dell'ultimo triennio. Questo dato sostiene le previsioni di un intervento della BCE sui tassi entro la fine dell'anno, mettendo sotto pressione i titoli sensibili al costo del denaro. Lo spread tra il BTP e il Bund tedesco è salito di 115 punti base, riflettendo una certa cautela degli operatori. Tra i titoli in affanno spicca Unipol, che ha lasciato sul terreno l'1,1%.





La frenata della difesa e i bilanci statali

Le notizie meno confortanti arrivano dal comparto della difesa. Le voci su una possibile riduzione della spesa militare da parte dell'Italia hanno spinto le vendite sui principali attori del settore. Gli investitori hanno preferito alleggerire le posizioni, temendo che i futuri budget governativi possano essere meno generosi di quanto sperato. I dati parlano chiaro:

- Fincantieri ha subito una flessione del 2%;

- Leonardo ha perso lo 0,9%. Questa inversione di tendenza interrompe un periodo di forte crescita per le aziende strategiche del paese.

In una giornata così contrastata, il mercato azionario italiano dimostra comunque una resilienza non scontata. La volatilità resta alta, ma la capacità di Piazza Affari di agganciarsi ai trend internazionali permette di guardare al futuro prossimo con una moderata speranza, nonostante i costi energetici continuino a mordere i margini delle imprese meno strutturate.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Economia

Articolo del 02/10/2026



