PMI manifatturiero Italia: il ritorno sopra quota 50 nasconde l'ombra dei nuovi ordini in calo



Nondimeno la situazione all'interno delle fabbriche appare più complessa di quanto suggerisca il semplice numero decimale. Il miglioramento complessivo è infatti legato a fattori tecnici come la gestione delle scorte e la tenuta dell'occupazione, ma non riflette un reale aumento dei volumi di attività.

La debolezza della domanda rimane il problema principale per le aziende italiane. Sia il mercato interno che quello internazionale faticano a generare nuove commesse. La produzione industriale ha subito un rallentamento forzato proprio a causa della carenza di nuovi contratti. Sembra quasi che l'ottimismo dei manager sia l'unico vero motore rimasto acceso in un'officina che gira a regimi ridotti, una sorta di atto di fede collettivo mentre i macchinari attendono ordini che arrivano col contagocce. Le imprese hanno risposto a questa inerzia riducendo sensibilmente l'acquisto di materie prime.

Le dinamiche dei costi e la catena di fornitura

Il report di settembre evidenzia una pressione crescente sui bilanci aziendali. I costi di produzione sono aumentati al ritmo più elevato dell'ultimo trimestre.











Le cause di questo rincaro sono chiare:

- indice PMI a quota 50.4 punti;

- nuovi ordini in costante diminuzione;

- inflazione dei costi ai massimi del terzo trimestre;

- tempi di consegna dei fornitori in forte aumento;

- crescita dell'occupazione solo marginale.

Le difficoltà logistiche e la carenza di componenti elettronici pesano ancora sulle linee produttive. I costi dell'energia e dei trasporti continuano a mordere i margini di profitto. Eppure le aziende si mostrano caute nel trasferire questi aumenti sui prezzi finali di vendita. La competizione globale e la necessità di mantenere quote di mercato spingono i produttori ad assorbire parte dei rincari. Si nota un ampliamento del divario tra i prezzi che le aziende pagano per produrre e quelli che riescono a imporre ai propri clienti.

L'incertezza geopolitica agisce come un freno invisibile sugli investimenti. Molte realtà industriali preferiscono mantenere livelli di magazzino più snelli per evitare inutili immobilizzazioni di capitale. In questo scenario la capacità delle fabbriche di evadere gli ordini arretrati resta alta.



La riduzione del lavoro ancora da sbrigare è stata però meno marcata rispetto ai mesi precedenti. Questo dettaglio indica che il carico di lavoro si sta stabilizzando, ma su livelli che non permettono ancora di parlare di una vera ripresa strutturale.

La gestione delle risorse umane offre uno spunto di riflessione interessante: le assunzioni non si fermano. Nonostante la produzione stia frenando, le imprese continuano a cercare personale per supportare i carichi di lavoro correnti. È una crescita minima ma costante. Questa scelta suggerisce che il tessuto imprenditoriale crede in un miglioramento futuro. Le aziende guardano ai prossimi dodici mesi con fiducia, puntando su nuovi progetti e su uno sviluppo commerciale che dovrebbe concretizzarsi nel medio periodo.

Il contesto economico resta difficile ma le basi per una ripartenza sembrano presenti. Il valore di 50.4 punti rappresenta il settimo miglioramento delle condizioni operative negli ultimi otto mesi. Resta da capire se la domanda tornerà a sostenere la produzione o se i costi elevati finiranno per soffocare questo piccolo spiraglio di luce.



La resilienza del settore manifatturiero italiano è evidente, ma senza un recupero degli ordini esteri il percorso verso una crescita solida rimarrà in salita.

Secondo Eleanor Dennison, Economist presso S&P Global Market Intelligence, "Il settore manifatturiero italiano ha concluso il terzo trimestre su basi più stabili. Il contesto della domanda è rimasto fragile, tuttavia la contrazione relativa ai nuovi ordini è risultata sensibilmente meno elevata rispetto ad agosto. Le prospettive a un anno si sono mantenute favorevoli, con aspettative di produzione e assunzioni di personale superiori alla media storica. Si rileva, tuttavia, un persistente clima di incertezza nel settore, in quanto il conflitto in Medio Oriente continua a esercitare pressioni sui costi e a generare interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Le aziende manifatturiere italiane temono inoltre che l’incertezza dei mercati possa costituire un ostacolo agli investimenti".

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 02/10/2026



