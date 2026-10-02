I rendimenti Treasury USA e l'ombra della Federal Reserve sui mercati



Forse è solo ottimismo, o forse è la speranza che il peggio sia passato, anche se la storia recente suggerisce cautela.

La vera domanda che agita le sale operative riguarda la tenuta di questo timido rimbalzo. Non accadeva da un mese che le obbligazioni registrassero due sedute consecutive in positivo. La direzione generale resta comunque orientata verso l'alto, con i tassi asiatici che hanno ripreso a salire dello 0,02%. Il fulcro di ogni decisione rimane il rapporto payrolls USA di settembre, l'unico elemento capace di orientare davvero le scelte della Federal Reserve.

Le previsioni sul lavoro mostrano una frammentazione insolita che potrebbe sorprendere molti:

- un incremento stimato di 90.000 occupati;

- una forbice di previsioni che oscilla tra 35.000 e 180.000;

- un tasso di disoccupazione previsto al 4,1%;

- la possibilità di un calo al 4,0% legato a una forza lavoro che cresce poco;

- una crescita delle retribuzioni orarie medie come termometro dei costi.

Le imprese impegnate nei mercati obbligazionari B2B osservano con attenzione l'inflazione dei costi.











Il settore manifatturiero indica che i prezzi pagati sono in aumento. Non sorprende che molti scommettano su un nuovo rialzo dei tassi entro la fine dell'anno, ma la probabilità di una mossa immediata a ottobre è scesa al 25%. La Federal Reserve ha chiarito che "il prossimo movimento sarà verso l'alto", confermando che ogni decisione dipenderà esclusivamente dalla qualità dei dati macroeconomici.

Mentre gli USA dettano il ritmo, l'Europa deve fare i conti con le proprie fragilità finanziarie. La Francia è finita sotto osservazione a causa di una legge di bilancio che non ha rassicurato gli investitori sulla stabilità dei conti pubblici. Lo spread tra i titoli francesi e quelli della Germania è volato sopra i 140 punti base, un livello che non si vedeva dal 2012. Questa tensione ha indebolito l'euro, che ha subito una delle peggiori flessioni degli ultimi anni rispetto al franco svizzero, azzerando i guadagni accumulati nel trimestre precedente.

In questo contesto il dollaro domina la scena globale, sostenuto dalle incertezze della moneta unica e da una crescita economica che tiene.



L'indice DXY si avvia a chiudere la terza settimana consecutiva in rialzo. Sul fronte delle materie prime, il Brent resta stabile sopra i 102 dollari, mentre la Cina ha bloccato l'export di carburanti, alimentando i timori di una carenza di gasolio a livello mondiale. In fondo, con una portaerei americana diretta verso il Golfo, il mercato ha ben poco di cui stare sereno.

Impatto della politica monetaria Federal Reserve sugli investimenti

L'andamento dei rendimenti Treasury USA influenza direttamente le strategie degli investimenti reddito fisso e i flussi di capitale internazionali. Gli operatori devono monitorare la volatilità, sapendo che i dati sull'occupazione potrebbero cambiare le carte in tavola in pochi minuti. Se l'inflazione flash dell'Eurozona dovesse risultare più alta del previsto, la pressione sui titoli di stato potrebbe aumentare ancora.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Economia

Articolo del 02/10/2026



