Investire - Le Big Tech puntano sull'AI: spesa record da 200 miliardi di dollari



I giganti tecnologici Amazon, Microsoft, Meta e Google stanno investendo miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale, con una spesa record che raggiungerà i 200 miliardi nel 2024. Questo enorme investimento, guidato dalla crescente adozione dell'AI generativa, potrebbe aumentare ulteriormente nel 2025, ma il mercato inizia a interrogarsi sui reali rendimenti di questi investimenti.

La corsa all'AI: investimenti in crescita

I quattro colossi di Big Tech hanno annunciato piani di investimento massicci nell'AI, con un aumento del 42% rispetto al 2023, raggiungendo i 209 miliardi di dollari. L'80% di queste risorse sarà destinato ai data center, fondamentali per l'infrastruttura AI. La spesa è destinata ad aumentare nel 2025, mentre l'ansia a Wall Street cresce per i rendimenti dei crescenti investimenti nell'AI.

I benefici dell'AI: un'arma a doppio taglio?

Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet, la società madre di Google, hanno evidenziato i benefici dell'AI, sostenendo che la tecnologia sta migliorando le prestazioni dei servizi principali e riducendo i costi operativi. Ma l'attenzione degli investitori si è spostata sui costi elevati per le infrastrutture e i chip necessari per alimentare l'AI, portando a un calo del mercato azionario. L'incertezza sui ricavi, unita alla certezza della crescita della spesa, ha sollevato dubbi sui rendimenti dell'investimento in AI.

Il mercato è in fermento: un punto di svolta?

L'ottimismo iniziale per l'AI generativa si è raffreddato con i rallentamenti nella crescita del cloud e la scarsità di semiconduttori. Alphabet ha affermato che un quarto del suo software è scritto dall'AI, mentre Microsoft ha annunciato un fatturato annuo di 10 miliardi di dollari per la sua divisione AI. Tuttavia, il mercato è in fermento, con il Nasdaq Composite che ha registrato un calo del 2,8% a causa delle preoccupazioni per l'aumento della spesa senza un immediato ritorno sugli investimenti.

Gli investitori sono in attesa di vedere come le società tecnologiche riusciranno a monetizzare i loro investimenti in AI. La crescita della spesa per l'AI potrebbe portare a un'era di profitti elevati o, al contrario, potrebbe rivelarsi un investimento a lungo termine con un rendimento incerto.