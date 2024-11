Intesa Sanpaolo: utili record e dividendi in arrivo (e un buyback)



Il gruppo bancario italiano ha annunciato risultati record nel terzo trimestre, con un utile netto di 2,4 miliardi, in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche il dividendo per gli azionisti è in aumento, con un acconto di 3 miliardi in arrivo a novembre.

Risultati record e dividendi in arrivo

Intesa Sanpaolo, il maggiore gruppo bancario italiano, ha annunciato risultati record nel terzo trimestre del 2023, con un utile netto pari a 2,4 miliardi, in crescita del 26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è superiore alle stime medie degli analisti, che si attestavano a 2,24 miliardi. Si tratta del miglior terzo trimestre di sempre per l'istituto guidato da Carlo Messina. Sui 9 mesi i profitti netti sono lievitati a 7,2 miliardi (+17%); basteranno quindi solo 1,3 miliardi negli ultimi tre mesi dell'anno per centrare l'obiettivo di oltre 8,5 miliardi sull'intero esercizio.

Il successo del trimestre è attribuito alla resilienza del modello di business di Intesa, come confermato da Ubs, che ha definito il trimestre come "un'ulteriore dimostrazione della resilienza del modello di business di Intesa e dovrebbe continuare a offrire supporto al titolo".

La crescita è stata trainata anche dalla nuova banca digitale Isybank, che ha superato i 400mila conti aperti da nuovi clienti, il 75% dei quali under 35, con circa 2,1 miliardi di depositi.

Il gruppo bancario italiano ha anche annunciato che staccherà un acconto dividendo di 3 miliardi ai propri azionisti questo mese, a fronte di dividendi cash per 5 miliardi maturati al 30 settembre. Il ceo Messina ha annunciato un "significativo capitale in eccesso" che consentirà di distribuire dividendi addizionali ai soci, quest'anno e negli anni successivi, con la possibilità di lanciare un nuovo "significativo" buyback entro la fine dell'anno.

Obiettivi ambiziosi e strategie future

Per il prossimo anno, Intesa Sanpaolo punta ad accelerare ulteriormente, con un obiettivo di utile netto di 9 miliardi. La banca non teme l'impatto del ciclo di tagli dei tassi inaugurato dalla Bce lo scorso giugno, grazie alla diversificazione del suo business model e ai 1.400 miliardi di risparmi che le vengono affidati da famiglie e imprese. La banca si posiziona come leader nell'Eurozona per crescita dei ricavi e nel rapporto tra commissioni e attività assicurativa rispetto al totale dei ricavi.

Per il 2024, Intesa Sanpaolo prevede un calo dei costi operativi grazie all'accordo con i sindacati per 4.000 prepensionamenti volontari entro il 2027, di cui 2.350 entro il 2025, compensati da 3.500 nuove assunzioni di giovani.

Acquizioni e strategie di crescita

Sul fronte acquisizioni, Intesa Sanpaolo rimane prudente. Messina ha sottolineato la capacità della banca di generare sinergie significative "facendo leva sul potenziale interno, senza bisogno di acquisizioni", escludendo anche operazioni nell'asset management per la mancanza di target idonei.

L'agenzia Fitch ha alzato l'outlook su Intesa Sanpaolo da stabile a positivo, confermando il rating a lungo termine a BBB'.