Top manager reputation: chi sale e chi scende nella classifica di febbraio

Sono in corso voci su un incontro con Philippe Donnet per una possibile sinergia nel settore del risparmio gestito.
Al terzo gradino Pier Silvio Berlusconi segna 88,30 punti. Una visita a sorpresa a ProSiebenSat.1 è culminata nella lancio di una campagna contro il cyberbullismo; i risarcimenti potenziali dalla causa contro Fabrizio Corona saranno destinati alle vittime.
In quarta posizione Claudio Descalzi con 84,89 punti, vicino alla riconferma alla guida di Eni.
Il quinto posto resta stabile per Renato Mazzoncini di A2A, 81,37 punti.
- Alessandro Benetton sale di uno a 77,98 punti; inaugura a Roma la galleria 21Art e richiama i successi dei Mondiali di Cortina 2021;
- Stefano Donnarumma mantiene 77,78 punti; presenta FS Engineering e FS Advisory, sottolinea gli investimenti record di 18,5 miliardi nel 2025 e li definisce “patrimonio duraturo per il Paese”;
- Pierroberto Folgiero di Fincantieri sale di quattro posizioni a 75,37 punti; firma nuovi contratti, lancia il piano 2030, battezza la nave oceanografica “Quirinale” e accoglie a Palermo il presidente Mattarella;
- Flavio Cattaneo resta al nono posto con 75,33 punti alla guida di Enel;
- Giuseppina Di Foggia di Terna sale di uno a 75,22 punti, toccando il livello più alto di Piazza Affari dal 2004;
- Matteo Del Fante di Poste mantiene 75,16 punti;
- Urbano Cairo resta al dodicesimo con 75,01 punti;
- Pietro Labriola resta al tredicesimo con 70,87 punti;
- Gian Maria Mossa di Banca Generali sale di due posizioni a 70,68 punti, grazie a un utile netto record di 445,8 milioni nel 2025;
- Cristina Scocchia mantiene 70,39 punti;
- Luca de Meo resta al sedicesimo con 70,02 punti;
- Marina Berlusconi sale di due posizioni a 68,13 punti, commentando il futuro di Forza Italia e le interferenze di Trump;
- Luca Dal Fabbro chiude la Top 20 con 67,56 punti;
- Fabrizio Palermo avanza di uno a 67,03 punti;
- Claudio Andrea Gemme sale di tre posizioni a 66,99 punti.
Nella classifica più ampia dei Top 200, spiccano i progressi di:
- Giampiero Strisciuglio, 24° (+3);
- Pietro Salini, 25° (+7);
- Giovanni Ferrero, 33° (+6);
- Remo Ruffini, 37° (+9);
- Dario Scannapiedo, 39° (+6);
- Benedetto Vigna, 55° (+12);
- Joerg Eberhart, 56° (+9);
- Fabrizio Di Amato, 67° (+18).
Questi movimenti evidenziano come la classifica reputazione manager italia rifletta sia le performance finanziarie sia la capacità di comunicare una visione condivisa, fattori chiave per la credibilità B2B.
Clicca per ingrandire l'immagine
Articolo del 02/03/2026
