Top manager reputation: chi sale e chi scende nella classifica di febbraio

Un improvviso balzo di punti ha scosso la graduatoria dei dirigenti più influenti d’Italia, ridefinendo il panorama della top manager reputation a livello nazionale.

Al primo posto, con 91,22 punti, risorge Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo. La sua ascesa è alimentata dalla forte copertura mediatica del piano industriale 2029 e dai risultati di chiusura del 2025. “La vera forza della banca sono le persone”, afferma Messina, ribadendo il valore del capitale umano.

Segue a breve distanza Andrea Orcel di Unicredit, 90,85 punti, grazie a un utile netto record di 10,6 miliardi, in crescita del 14 %.