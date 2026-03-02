Terremoto in Medio Oriente: la scomparsa di Khamenei preoccupa il petrolio e i mercati globali

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Mentre i fedelissimi del sistema manifestano il loro dolore per la perdita della leadership politica e militare, una parte della popolazione vede in questo vuoto una flebile speranza di trasformazione, pur temendo le macerie di una guerra totale. Le istituzioni educative, dalle scuole alle università, hanno sospeso ogni attività. Le serrande dei negozi restano abbassate. Le strade che conducono fuori dalla metropoli sono bloccate da lunghe code di veicoli carichi di persone che cercano scampo dai possibili obiettivi militari. La percezione comune è quella di trovarsi davanti a un nuovo capitolo, dai contorni estremamente scuri, dove le scorte di beni di prima necessità diventano l'unica priorità per chi teme un isolamento prolungato.

In questo contesto di estrema fragilità, il Presidente Donald Trump ha deciso di accelerare i tempi. Il leader di Washington ha espresso apertamente il proprio sostegno a un cambio di regime radicale. Rivolgendosi direttamente ai cittadini iraniani, li ha spronati a riprendere il controllo della propria nazione, garantendo la protezione e l'appoggio degli USA.

Questa strategia però nasconde insidie profonde. Nonostante i bombardamenti abbiano eliminato i vertici, non si scorge ancora un'opposizione organizzata in grado di guidare una transizione pacifica o strutturata. Il regime non sembra destinato a implodere immediatamente: le Guardie della Rivoluzione dispongono ancora di circa 180.000 uomini pronti a tutto per la sopravvivenza del sistema. Il rischio concreto è che si verifichi una deriva simile a quella della Libia, con un vuoto di potere colmato dall'anarchia e da formazioni radicali.

Il settore delle commodity e i mercati energetici hanno reagito con un'impennata di volatilità. Il punto critico rimane lo Stretto di Hormuz, un passaggio obbligato per il 20% del greggio mondiale, che oggi si trova in uno stato di semi-paralisi. La sicurezza dei trasporti marittimi è compromessa e i costi assicurativi per le navi cargo sono schizzati alle stelle dopo i recenti attacchi alle imbarcazioni. Per tentare di stabilizzare le quotazioni, l'OPEC+ ha varato un piano d'emergenza, ma si tratta di una misura che potrebbe non bastare davanti a una crisi di queste proporzioni.



Le analisi attuali indicano che una persistenza del conflitto porterebbe il barile sopra i 100 dollari, spingendo l'inflazione negli Stati Uniti ben oltre la soglia del 4%.

Ecco i dati principali che descrivono l'attuale emergenza economica:

- aumento della produzione OPEC+ di 200.000 barili al giorno;

- inflazione negli USA prevista in crescita dal 2,4% a oltre il 4%;

- transito del greggio globale attraverso lo Stretto di Hormuz pari al 20%;

- forza militare delle Guardie della Rivoluzione stimata in 180.000 unità;

- prezzo del petrolio con target potenziale sopra i 100 dollari al barile.

L'Iran vede in questo attacco una minaccia alla propria esistenza e risponde utilizzando la tecnologia bellica a sua disposizione, tra cui droni e missili balistici. La tattica di Teheran punta a massimizzare il danno economico per gli avversari, sperando che il rincaro dei prezzi energetici e la pressione delle cancellerie internazionali portino a un cessate il fuoco. Il mondo osserva con apprensione, chiedendosi se la caduta dei vertici iraniani sia davvero l'alba della libertà o l'inizio di un incendio regionale che durerà per i prossimi decenni.



La stabilità dei mercati energetici e la tenuta dell'ordine globale dipenderanno dalle prossime mosse su questo scacchiere infuocato.

Articolo del 02/03/2026




