Tempesta in Medio Oriente: l'impatto shock sui mercati finanziari globali e la fuga verso i beni rifugio

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il nervosismo è palpabile e attraversa l'oceano fino a Wall Street.

Le piazze del Vecchio Continente hanno subito perdite pesanti, riflettendo il timore di un blocco logistico prolungato. La mappa del ribasso vede coinvolti tutti i principali centri finanziari:

- Madrid ha guidato i cali con una flessione del 2,61%;

- Francoforte ha perso il 2,34% del proprio valore;

- Parigi è arretrata del 2%;

- Milano ha chiuso con un calo dell'1,97% per il Ftse Mib;

- Londra ha limitato i danni chiudendo a -1,27%.

Le operazioni militari hanno coinvolto aree strategiche come l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, arrivando a toccare persino l'isola di Cipro. Questo scenario bellico ha paralizzato il trasporto aereo civile, generando una crisi che non si vedeva dai tempi della pandemia. Oltre 19mila voli hanno subito ritardi e le cancellazioni hanno superato quota 2.600.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Le compagnie aeree sono state travolte dalle vendite: Air France-Klm ha ceduto il 7,43% e Lufthansa il 5,42%. Negli USA la situazione non è stata differente, con American Airlines e United Airlines in forte affanno. Anche il comparto del turismo marittimo ha sofferto duramente, con Carnival Corp che ha lasciato sul terreno l'11%.

Il clima di tensione ha spinto l'indice Vix, noto come il termometro della paura, sopra i 21 punti. Le dichiarazioni politiche provenienti da oltreoceano hanno alimentato il fuoco dell'incertezza: la possibilità di inviare truppe di terra statunitensi in Iran non è stata esclusa durante un'intervista al New York Post. Tale scenario ha però favorito il settore difesa e energia, con investitori che si sono rifugiati su colossi come Northrop Grumman e Lockheed Martin.

A Piazza Affari il peso delle vendite si è concentrato sul comparto bancario e industriale.



Le perdite sono state nette:

- Stellantis ha segnato un crollo del 7,16%;

- Brunello Cucinelli ha perso il 4,57%;

- Bper Banca è scesa del 4,12%;

- Ferrari ha ceduto il 4,08%;

- Intesa Sanpaolo ha registrato un -3,94%.

Eppure, nel mezzo della tempesta, alcuni titoli hanno mostrato una forza notevole. La corsa del greggio ha sostenuto Eni, che ha guadagnato il 3,63%, seguita da Leonardo con un rialzo del 2,50%. Anche le infrastrutture energetiche come Italgas e Snam hanno chiuso in territorio positivo, confermando come la sicurezza degli approvvigionamenti sia diventata la priorità assoluta. Sul fronte obbligazionario, gli investitori hanno cercato protezione nel Bund tedesco, causando un aumento dello spread con il Btp decennale italiano a quota 64 punti base. Nondimeno, il mercato retail ha risposto con forza al lancio del nuovo Btp Valore: gli ordini hanno superato i 6 miliardi di euro già nel primo giorno, a dimostrazione di quanto gli investimenti beni rifugio siano ambiti dai risparmiatori in cerca di cedole trimestrali e stabilità.





Le materie prime energetiche hanno reagito con violenza all'escalation. Il Brent si è avvicinato agli 80 dollari al barile, mentre il petrolio WTI è balzato del 7%. La decisione di molte petroliere di evitare lo Stretto di Hormuz ha innescato una spirale rialzista che preoccupa per le possibili ricadute inflattive. Ancora più drammatico è il balzo del gas naturale ad Amsterdam: il prezzo è volato del 40% toccando i 44,5 euro al megawattora. La causa è da ricercare nella sospensione della produzione di gas naturale liquefatto in Qatar a seguito di attacchi condotti con droni iraniani. In questo contesto, l'oro si conferma il porto sicuro per eccellenza, mantenendosi vicino ai massimi storici, mentre il Bitcoin ha mostrato resilienza risalendo sopra i 66.000 dollari. La crisi in Medio Oriente non è solo un conflitto regionale: è un evento che sta rimescolando le carte dei mercati finanziari globali, premiando la difesa e punendo chi dipende dalla libera circolazione di persone e merci.





Articolo del 02/03/2026



